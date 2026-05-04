Ситуация в экономике России остается сложной. В частности, стремительно растет бюджетный дефицит. Для понимания, он уже достиг значения, которое ожидалось только в конце года.

Откуда Кремль берет деньги?

Председатель российского Центробанка Набиуллина заявила, что сейчас Россия не имеет возможностей финансировать экономику, как это было раньше, сообщает СВРУ.

Как указывает Набиуллина, сейчас мировые сбережения для России недоступны. Соответственно, основным ресурсом для Кремля являются именно – внутренние, сообщает The Moscow Times.

Единственный источник финансирования, практически единственный, – это российские сбережения. И высокая инфляция, высокие процентные ставки,

– говорит Набиуллина.

Уже через день, после речи Набиуллиной, российский министр финансов Антон Силуанов сделал важное заявление. Он призвал россиян забрать сбережения "из-под подушки" и отнести эти средства на финансовый рынок или в банк.

Свое предложение Силуанов обосновал очень просто. Он уточнил, что, если не вкладывать средства – их съест инфляция.

Пока чиновники делят чужие сбережения, миллионы россиян уже живут в долг. 2025 год стал рекордным для микрофинансовых организаций: граждане заняли у них 2,1 триллиона рублей, на 35% больше, чем годом ранее,

– отметила украинская разведка.

Действительно ли ситуация в российской экономике такая сложная, как говорит Набиуллина?

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу инвестиционный банкир Серий Фурса отметил, что на самом деле слова Набиуллиной довольно закономерны и логичны.

Сергей Фурса Инвестиционный банкир К этой фразе очень много внимания, хотя на самом деле ничего особенного она не сказала. Собственно, как вы можете финансировать экономику? Экономика всегда финансируется за счет инвестиций, роста и так далее.

Фурса отмечает, на самом деле руководительница российского Центробанка хотела указать на нечто другое. Набиуллина акцентировала на том, что именно банковская система является основным драйвером роста экономики.

По словам Фурсы, в России возникла такая ситуация:

чтобы побороть инфляцию, в России была поднята учетная ставка на чрезвычайно высокий уровень;

такие изменения повлияли на экономическую активность по всей России;

деньги стали "дорогими", а бизнесы не могли себе позволить кредиты;

но, при этом, уровень инфляции действительно снизился.

Какова ситуация с депозитами и сбережениями в России?