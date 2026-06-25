Финансовый прогноз на второе полугодие 2026 года: что будет с долларом и депозитами в Украине

Во второй половине 2026 года у банковского сектора есть все предпосылки для того, чтобы оставаться стабильным и в определенной степени предсказуемым. И это даже несмотря на ряд рисков — инфляцию, военный фактор, стоимость импорта, зависимость от международной помощи и т. д.

Каков экономический прогноз на вторую половину 2026 года

При эффективной монетарной стратегии НБУ банки и в дальнейшем будут работать в предсказуемых условиях, о чем сообщил Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА.

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Банкир считает, что одним из главных факторов для банковской системы во втором полугодии останется инфляция, которая будет определять дальнейшие решения Нацбанка относительно учетной ставки. Следует добавить, что по итогам мая инфляция в Украине составила 0,9% в месячном исчислении, а в годовом — замедлилась до 8,2%.

По прогнозу эксперта, во втором полугодии (при отсутствии новых ценовых шоков) инфляция может составить уже 8–9% в годовом исчислении.

Важным фактором останется ситуация на рынке топлива. Вторым важным фактором станет международная финансовая поддержка Украины. Третьим – война.

По оценке Сергея Мамедова, во втором полугодии резких изменений в депозитном сегменте не произойдет. Банки и в дальнейшем будут заинтересованы в привлечении гривневых средств.

Ожидается, что средняя доходность по гривневым депозитам составит:

на 6 месяцев – около 14,5% годовых;

на 9 месяцев – около 14% годовых;

на 12 месяцев – около 14,5% годовых.

А целесообразность гривневого депозита будет зависеть от двух основных показателей: фактической инфляции и динамики курса. Для украинцев, стремящихся сохранить возможность быстрее воспользоваться средствами, оптимальными, как отметил специалист, могут быть депозиты на 6–9 месяцев.

По мнению эксперта, в кредитном сегменте значительную роль будут играть прежде всего государственные программы. Среди ключевых государственных инструментов останутся программы "Доступные кредиты 5–7–9%" для бизнеса, "еОселя" для граждан, стремящихся приобрести собственное жилье.

А важным условием для стабильной работы банковского сектора будет ситуация на валютном рынке. Главным инструментом сохранения прогнозируемой курсовой динамики останется режим "управляемой гибкости".

Среди основных рисков для курса во втором полугодии:

обострение ситуации с безопасностью;

новые атаки на энергетическую и логистическую инфраструктуру;

потенциальное ухудшение ситуации на Ближнем Востоке;

увеличение спроса на валюту со стороны импортеров и инфляционное давление.

А по базовому сценарию во втором полугодии 2026 года курс доллара может находиться в коридоре 45,5 – 46,5 гривны за доллар, а курс евро — в пределах 52,5–53,5 гривны за евро.

То есть ожидается, что все изменения во втором полугодии будут предсказуемыми и контролируемыми. Таким образом, какое-либо резкое падение гривны маловероятно.

Что ещё стоит знать о валюте

Напомним, что в конце июня ситуация на валютном рынке останется довольно динамичной. Скорее всего, курс доллара будет колебаться вблизи отметки 45 гривен.

В то же время после решения НБУ сохранить учетную ставку украинские финансовые учреждения не получили оснований для пересмотра депозитных условий. Доходность гривневых вкладов будет колебаться в пределах 13–14,5% годовых.