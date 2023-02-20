Экономические прогнозы на 2023 год: что ждет мир и Украину, по версии ChatGPT

Последние несколько месяцев внимание мира приковано к разработке компании OpenAI – ChatGPT, в которой лежит искусственный интеллект. 24 канал решил "расспросить" нового конкурента Google об экономических прогнозах на 2023 год.

Прежде всего, следует указать, что каждый ответ на вопрос об экономических тенденциях в текущем году начинался с упоминания, что ChatGPT – это искусственный интеллект, который не может предсказывать будущее, но предоставит общую информацию по запросу с учетом мнений и позиций экспертов.

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Прогнозы для передовых экономик мира

Согласно ответу искусственного интеллекта, в 2023 году в целом экономики мира будут демонстрировать положительную динамику и продолжать восстанавливаться после пандемии коронавируса. Для примера:

Первая экономика мира – США – будет расти, хотя и медленнее, чем в предыдущие годы. На позиции Штатов будут влиять решения Федерального резерва, борющегося с инфляцией;

Также на экономику будет влиять инфляция, геополитические конфликты, в частности потенциальные торговые войны или конфликты, ситуация на рынке труда;

Что касается ЕС, то искусственный интеллект также сообщает о росте в 2023 году, хотя указывает, что показатели могут отличаться в разных странах. Например, страны Юга Европы, вероятнее всего, будут восстанавливаться медленнее, чем другие;

Угрозой для этого сценария могут стать новые вирусы коронавируса, экономическая нестабильность в других частях света. Дополнительные факторы влияния – эффективность борьбы с изменениями климата и политиков как на уровне государств, так и ЕС.

ChatGPT и экономические прогнозы на 2023 год / Фото Pexels

Великобританию в 2023 году тоже ждет достаточно благоприятная динамика, но этот эффект может быть достаточно ограничен из-за последствий Brexit, нестабильности на мировых рынках, а также ситуации с инфляцией.

В то время как в Китае, который является второй экономикой мира и главным конкурентом США, динамика экономики будет зависеть от глобальных экономических тенденций, политических рисков и внутренних реформ в этом секторе. К факторам, которые могут повлиять на позиции Поднебесной, также относятся:

Торговые войны. Напомним, уровень напряженности между США и Китаем существенно растет;

Экономические кризисы глобального масштаба,

Пандемия коронавируса. Дело в том, что официальный Пекин в декабре 2022 года отказался от политики нулевой терпимости к вирусу.

Перспективы Украины в 2023 году

Что касается Украины, то ChatGPT информирует о росте национальной экономики, увязывая это с "улучшением экономической ситуации и структурными реформами". В то время как среди главных вызовов для страны высока инфляция, недостаточный уровень привлекательности для инвесторов, высокий уровень бедности и т.д.

Следует отметить, что искусственный интеллект не упоминает ни о полномасштабной войне России против Украины, ни о блокировании украинских портов, ни о "зерновом соглашении" под эгидой ООН.

Курсы валют

Искусственный интеллект сообщает, что динамика главной резервной валюты мира будет зависеть от действий Федерального резерва и инфляции. Если центробанк будет увеличивать ставку, доллар может стать более привлекательным активом для инвесторов. Также на курс валюты будут влиять макроэкономические факторы, цены на нефть, политические и экономические ситуации в мире и Штатах.

Официальная валюта Еврозоны – евро – будет демонстрировать положительную динамику, если мировая экономика и дальше будет восстанавливаться. В то время как различные политические риски могут иметь негативные последствия для валюты. В общем, курс евро также будет зависеть от тех же факторов влияния, что доллар США. Единственным отличием главной скрипки для этой денежной единицы является Центральный европейский банк.

ChatGPT и экономические прогнозы на 2023 год / Фото Unsplash

На гривну в 2023 году будет положительно влиять, если Украина будет развиваться и укреплять свою экономику, согласно ответам ChatGPT. При стабилизации национальной экономики и уменьшении инфляции давление на валюту будет меньше. В целом, при таком сценарии речь идет об улучшении макроэкономических показателей.

Проведение реформ, вероятнее всего, будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности страны и, соответственно, укреплению гривны. Еще раз добавим, что искусственный интеллект не упоминает о полномасштабной войне России против Украины и всех вызовах, связанных с этим.

Криптовалюты

В целом в каждом ответе ChatGPT о курсах валют в 2023 году в конце концов говорится, что сложно предсказать, как будет развиваться ситуация на валютном рынке дальше. Так что лучшее, что можно сделать – следить за экономическими новостями и тенденциями.

Согласно данным от ChatGPT, в текущем году ситуация на рынке криптовалют будет зависеть от экономических тенденций в мире, поведения инвесторов и трейдеров, развития технологий блокчейна и решений мировых регуляторов. К примеру, в последнее время все больше стран поддерживают идею о необходимости регулирования рынка цифровых активов.

С другой стороны, для криптовалют немало рисков, а именно низкий уровень принятия на рынке, нестабильность курса и т.д. В общем, искусственный интеллект выдает положительный прогноз для этой индустрии с примечанием, что следует учитывать все фактор и помнить о периодических колебаниях цен.

В частности, биткоин, являющийся флагманом рынка цифровых активов, в 2023 году имеет шансы продолжать расти в цене. Это может быть связано со следующими аспектами:

Увеличение институциональных инвестиций в криптовалюту;

Широкий спектр использования технологии блокчейна;

Исследование новых рыночных возможностей.

Искусственный интеллект также сообщает, что в 2021 году курс биткоина взлетел к историческому максимуму, что является правдой. По данным CoinDesk, речь идет о цене на уровне почти 69 тысяч за монету.

ChatGPT и экономические прогнозы на 2023 год / Фото Unsplash

Перспективы государства-агрессора

ChatGPT сообщает, что в последние годы экономика России сталкивалась с рядом вызовов. Искусственный интеллект упоминает о санкциях, снижении цен на нефть и другие энергоносители, торговые войны и последствиях пандемии коронавируса.

В целом речь идет об определенном росте экономики агрессора в 2023 году, но с учетом того, что могут возникнуть факторы и колебания из-за внешних и внутренних тенденций. Опять же, в ответе нет ни одного упоминания о войне против Украины и аннексии Крыма.

Экономика России продемонстрировала самый большой обвал з 1998 года , когда в стране зафиксировали дефолт.

Применительно к курсу российского рубля искусственный интеллект не имеет однозначного ответа. Однако в ответе на запрос о валюте будет иметь негативное влияние отделение от мировой экономики и международного сообщества.

Также на позиции денежной единицы агрессора будут влиять инфляция, экономическая политика правительства, цены на нефть и политические изменения. Интересно, что за последние недели российский рубль стремительно теряет позиции на рынке.