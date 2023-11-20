Японский фондовый рынок вырос до максимального показателя за 33 года

Трейдеры находятся в стадии ожидания накануне праздников в Японии и США. К тому же на торги на бирже может повлиять будущий финансовый отчет NVIDIA, который появится 21 ноября.

Рекордный показатель

Индекс Nikkei 225 поднялся на 0,8% в понедельник до самого высокого уровня с момента последнего обновления. Последнее максимальное значение было обновлено в марте 1990 года. После этого рынок впоследствии пошел на убыль, и по итогам торгов индекс упал на 0,59% до 33388,07 пункта.

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С начала года японский фондовый рынок демонстрировал рост благодаря ослаблению йены, сильным корпоративным финансовым результатам и реформе корпоративного управления на Токийской фондовой бирже.

Длительный рост

Фондовый рынок рос три недели подряд, что стало самым продолжительным периодом с июня 2023 года. На это дополнительно отразилась информация о замедлении инфляции в США.

Структурные подводные течения в японской экономике продолжают оказывать влияние на японские акции, которые сейчас также получают определенную помощь от рынка, ожидая, что цикл повышения ставок ФРС закончится. Вишенкой на торте был сильный сезон внутренних прибылей,

– отмечает рыночный стратег Saxo Markets Чару Чанана.

В целом в 2023 году Nikkei Stock Average вырос на 28%.