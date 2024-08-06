Самое большое падение с 1987 года: почему японский индекс Nikkei обвалился

Фондовый рынок Японии упал более чем на 12%, что стало самым большим спадом со времен "черного понедельника" 1987 года, когда индекс Nikkei снизился почти на 15%.

Почему падают японские индексы

Японские индексы снижаются в течение нескольких последних торговых сессий из-за повышения процентных ставок в стране и укрепления иены. Дополнительным фактором падения фондовых рынков является опасения возможного погружения США в рецессию, как сообщается в Reuters.

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А все потому, что 2 августа был опубликован отчет об уровне занятости, который показал рост безработицы в США до 4,3%. Аналитики Goldman Sachs оценивают вероятность рецессии в Соединенных Штатах в течение года на уровне 25%, тогда как JPMorgan повышает эту оценку до 50%.

Итак, пострадали следующие индексы:

До закрытия торгов на Токийской бирже 5 августа индекс Nikkei (основной показатель, охватывающий акции 225 крупнейших компаний Японии) снизился на 12,4% по сравнению с предыдущим закрытием. За две торговые сессии Nikkei потерял более 18%, что является крупнейшим двухдневным падением индекса в истории.

(основной показатель, охватывающий акции 225 крупнейших компаний Японии) снизился на 12,4% по сравнению с предыдущим закрытием. За две торговые сессии Nikkei потерял более 18%, что является крупнейшим двухдневным падением индекса в истории. Индекс TOPIX, включающий компании с большой капитализацией, до закрытия торгов упал более чем на 12%. Падение этого индекса в течение трех торговых сессий может стать самым значительным с 1959 года.

Агентство сообщает, что падение стало следствием глобальной распродажи акций, которая началась 2 августа. Причиной этого стала постановка Банка Японии повысить ключевую процентную ставку с 0-0,1% до 0,25%. Это уже второе повышение с начала года.