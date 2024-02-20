Япония выделит Украине более 12 миллиардов долларов: каким будет первый транш

Япония является одним из самых последовательных партнеров Украины с 2022 года. Эта страна в очередной раз продемонстрировала это во время последней встречи премьер-министров обеих стран.

Япония поддержит Украину на миллиарды долларов

Премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что Украина получит финансовый пакет помощи на 12,1 миллиарда долларов. Соответствующее заявление чиновник сделал во время встречи с главой правительства Украины.

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В частности, Украина получит от Японии грант на 4,7 миллиарда долларов до конца февраля 2024 года. Фумио Кишида отметил, что Японии продолжает непоколебимо поддерживать Украину. Стоит добавить, что в первые месяцы 2024 именно Япония стала главным финансовым донором Украины. Всего в первом квартале 2024 года ожидают, что объем японской помощи достигнет примерно 2,2 миллиарда долларов.

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Интересно, что в начале этой недели Япония также поддержала японских инвесторов в Украине 1,25 миллиарда евро. Соответствующие документы подписали во время конференции по экономическому развитию и восстановлению, которая прошла в Токио.