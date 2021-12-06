Я ненавижу успех биткоина, – известный миллиардер критикует криптовалюты и поддерживает Китай

Миллиардер и бизнес-партнер Уоррена Баффета Чарли Мангер не является поклонником криптовалют. Несмотря на шум вокруг цифровых монет, он просто их не покупает. Кроме того, Мангер поддерживает политику Китая относительно криптовалют.

Чарли Мангер также добавил, что не хотел бы, чтобы криптотрейдеры стали частью его семьи. Пока Forbes оценивает капитал инвестора в 2,2 миллиарда долларов.

Интересно Итоги саммита COP26: на какие "зеленые" компании стоит обратить внимание

Чарли Мангер поддерживает Китай и критикует криптовалюты

Вице-президент компании Berkshire Hathaway вообще считает, что лучше бы криптовалюты никогда не были созданы. По его словам, люди, пользующиеся цифровыми монетами, думают не о клиентах, а только о себе.

Я хочу зарабатывать деньги, продавая людям то, что полезно для них, а не вещи, от которых им плохо,

– подчеркнул Мангер.

Кроме того, бизнесмен отметил, что поддерживает жесткую политику Китая относительно криптовалют. Он убежден, что Китай сделал правильное решение, запретив цифровые монеты. Помимо своей неприязни к криптовалюте, партнер Уоррена Баффета делал резкие заявления по поводу текущего рынка, сравнивая его с бумом доткомов в конце 1990-х, который в конце концов закончился крахом.

Конечно, я ненавижу успех биткоина. Я не приветствую валюту, которая так полезна для похитителей, вымогателей и т.д., и я не люблю просто перетасовывать ваши дополнительные миллиарды миллиардов долларов тому, кто только что изобрел новый финансовый продукт с воздуха,

– заявил Мангер.

Чарли Мангер критикует криптовалюты / Фото Getty Images

Что такое пузырь доткомов Доткомы – компании, бизнес которых основан на Интернете. С середины 90-х этот сектор начал стремительно развиваться. В частности, появлялись новые компании, являвшиеся исключительно интернет-сайтами. Позже они начали выходить на фондовый рынок. После первоначального размещения акций на бирже многие компании росли в цене на 50 – 100%. В результате на фоне спекуляций этот пузырь лопнул и привел к миллиардным потерям.

В 2021 году интерес к цифровым активам стремительно вырос. В ноябре крипторынок ненадолго достиг капитализации в 3 триллиона долларов, а топовые монеты, например биткоин, обновили исторические максимумы, сообщает CNBC. На момент создания этого материала стоимость самых популярных криптовалют, согласно CoinDesk, составляет: