Monobank оказался под DDOS-атакой: Гороховский рассказал о ситуации

Украинский предприниматель Олег Гороховский сообщил, о новой атаке на Monobank. Он раскрыл первые детали.

Monobank под DDOS-атакой

В пятницу, 16 августа 2024 года, начала DDOS-атаку. Соучредитель банка Олег Гороховский сообщил, что эту информацию он получил от согласно посту Олега Гороховского от представителей менеджмента. Первое сообщение об атаке предприниматель обнародовал в 20:59 вечера.

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Гороховский добавил, что специалисты Monobank отражают атаку "попивая кофе с пончиками". Кроме того, он уточнил, что банк получил около "МЛРД запросов на услуги за 3 часа", но заверил, что ситуация под контролем.

Напомним, что в середине июля у Monobank возникли проблемы, спровоцированные глобальным IT-сбоем из-за антивируса Crowdstrike и Windows.