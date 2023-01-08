Еще одна мощная компания из сектора криптовалют может объявить банкротство, – WSJ

В секторе криптовалют может возникнуть больше проблем. Все из-за последних решений криптовалютного кредитора Genesis Global Trading. Что происходит – читайте дальше.

Компания уволила 30% штата, а также рассматривает возможность подачи документов на процедуру банкротства. Об этом сообщают лица, знающие ситуацию.

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Еще одна компания из сектора криптовалют может объявить банкротство

Сокращение сотрудников коснулось всех отделов компании. В результате работу потеряли 60 человек. В настоящее время в Genesis Global Trading работает 154 человека. Добавляют, что проблемы у одного из самых мощных криптовалютных кредиторов возникли после двух важных событий:

Объявления банкротом и ликвидации хедж-фонда Three Arrows Capital, также работающего с цифровыми монетами. Компания Genesis Global Trading предоставила фонду кредит на 2,4 миллиарда долларов ;

хедж-фонда Three Arrows Capital, также работающего с цифровыми монетами. Компания Genesis Global Trading предоставила фонду кредит на ; Еще одним ударом для кредитора стал коллапс известной криптобиржи FTX и связанной с ней компании Alameda Research. Напомним, что это произошло в ноябре 2022 года. До этого на рынке зафиксировали резкий обвал курса токена FTT.

Дело в том, что фирма Genesis Global Trading активно предоставляла кредиты для криптобиржи. Речь идет о, по меньшей мере, сотнях миллионах долларов. После крушения FTX в Genesis сообщили об остановке выдачи и погашение кредитов.

Чтобы исправить ситуацию и продолжать свою деятельность, компания пыталась получить инвестиции в размере 1 миллиарда долларов. В том числе от инвестиционного банка Moelis&Co. Однако сейчас стороны изучают вариант оформления документов о банкротстве в соответствии с американским законодательством.