Известные марки с кораблем с подписями Грибова, Кличко и Кулебы продадут на аукционе: какова цель

Gazeta.pl и Ukrayina.pl инициировали проведение аукциона в поддержку всех, кто борется за мирное будущее Европы. Главными лотами станут легендарные марки от Укрпочты.

На аукционе можно будет приобрести три почтовых марки с подписями известных украинцев, которые сейчас защищают независимость Украины и будущее Европы. Отмечают, что многим европейцам может показаться, что война далеко от них. В то же время следует помнить, что Россия – это коварный враг, который уже угрожает разным странам.

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Три почтовых марки станут лотами на аукционе

Для того, чтобы остановить врага, необходимо объединиться людям, которые больше всего ценят свободу. Кто-то защищает эту ценность на фронте с оружием в руках, кто-то – в тылу. Внести свой вклад в победу над государством-агрессором можно благодаря инициативе с аукционом.

Все желающие смогут бороться за марку с автографом мэра Киева Виталия Кличко. Для неприятеля украинская столица была желанной целью. Вопреки всему над городом развевается флаг Украины, и не последняя заслуга в этом мэра Виталия Кличко, который продолжает держать линию обороны.

Далее следует марка с подписью автора уже легендарной фразы "Русский военный корабль, иди на*уй". Речь идет о Романе Грибове. Для украинцев мужчина – это герой Украины, ведь он дал достойный ответ российским агрессорам. Пограничник держал и будет держать оборону до конца.

НедавноГрибов получил награду "За заслуги перед Черкащиной" . Украинский пограничник добавил, что это не обычные почтовые марки. По его словам, это символ несокрушимости и непокорности украинцев.

Третьим лотом станет марка с подписью действующего главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он возглавляет борьбу за Украину на дипломатическом фронте. Поэтому, железная стена, которая все больше становится реальностью для России – это результаты его работы.

На средства, которые удастся собрать с аукциона, планируют приобрести современные машины скорой помощи. Таким образом, удастся помочь военным медикам квалифицированно выполнять их работу.

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