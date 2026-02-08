Изношенные доллары и евро: можно ли обменять поврежденные банкноты в Украине

Иностранная наличность изнашивается со временем, ведь даже во время хранения банкноты можно повредить. Это вызывает вопрос – можно ли обменять такие купюры в Украине и на каких условиях.

Что делать с поврежденной иностранной валютой?

Для таких случаев существует специальная процедура – инкассо. Подробнее правила обмена иностранной наличности объяснили в Нацбанке.

Если банкнота имеет признаки значительного износа или повреждения (независимо от ее года выпуска) клиенту могут предложить операцию инкассо.

Осуществляют ее уполномоченные учреждения, имеющие соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом. Ему отправляют принятую наличность – для обмена и получения пригодных к обращению банкнот.

Обратите внимание! Степень изношенности банкнот иностранной валюты устанавливаются центральными банками соответствующих стран и не подлежит регулированию Нацбанка Украины.

В соответствии со статьей 47 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", комиссионное вознаграждение за осуществление таких операций банки взимают согласно установленным ими тарифам. Информация о них должна быть размещена в доступном для клиента месте.

К слову, из-за войны логистика стала сложнее и дороже, поэтому банки постепенно повышали комиссии за инкассо.

Какие купюры подлежат инкассо?

Разорванные или разрезанные на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображение портрета, оптически-переменные элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

с общими загрязнениями, включая те, вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, трухлые (поврежденные вследствие длительного воздействия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

имеют явные типографские недостатки.

Кроме того, Нацбанк не устанавливает конкретных сроков обмена принятых на инкассо банкнот. Сама процедура может длиться по-разному в зависимости от учреждения, поэтому сроки следует уточнять непосредственно в банке.

Какие купюры еще можно использовать?