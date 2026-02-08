Укр Рус
8 февраля, 19:54
3

Изношенные доллары и евро: можно ли обменять поврежденные банкноты в Украине

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • Обмен значительно изношенных или поврежденных иностранных банкнот в Украине осуществляют через процедуру инкассо.
  • Комиссию за инкассо банки взимают согласно их тарифам, а сроки обмена могут разниться в зависимости от учреждения.

Иностранная наличность изнашивается со временем, ведь даже во время хранения банкноты можно повредить. Это вызывает вопрос – можно ли обменять такие купюры в Украине и на каких условиях.

Что делать с поврежденной иностранной валютой?

Для таких случаев существует специальная процедура – инкассо. Подробнее правила обмена иностранной наличности объяснили в Нацбанке.

Если банкнота имеет признаки значительного износа или повреждения (независимо от ее года выпуска) клиенту могут предложить операцию инкассо.

Осуществляют ее уполномоченные учреждения, имеющие соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом. Ему отправляют принятую наличность – для обмена и получения пригодных к обращению банкнот.

Обратите внимание! Степень изношенности банкнот иностранной валюты устанавливаются центральными банками соответствующих стран и не подлежит регулированию Нацбанка Украины.

В соответствии со статьей 47 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", комиссионное вознаграждение за осуществление таких операций банки взимают согласно установленным ими тарифам. Информация о них должна быть размещена в доступном для клиента месте.

К слову, из-за войны логистика стала сложнее и дороже, поэтому банки постепенно повышали комиссии за инкассо.

Какие купюры подлежат инкассо?

  • Разорванные или разрезанные на части;
  • с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображение портрета, оптически-переменные элементы защиты, защитные ленты);
  • с измененным первоначальным цветом бумаги или изображений;
  • с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;
  • с общими загрязнениями, включая те, вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;
  • обожженные, прожженные, трухлые (поврежденные вследствие длительного воздействия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);
  • имеют явные типографские недостатки.

Кроме того, Нацбанк не устанавливает конкретных сроков обмена принятых на инкассо банкнот. Сама процедура может длиться по-разному в зависимости от учреждения, поэтому сроки следует уточнять непосредственно в банке.

Какие купюры еще можно использовать?

  • В Украине валютно-обменные операции должны осуществляться со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных.

  • Банкам и небанковским учреждениям запрещено устанавливать ограничения относительно номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.