Искусственная ситуация: в Нацбанке прокомментировали проблему с "изношенными" банкнотами

Проблема с обменом иностранных валют в Украине не исчезает. В НБУ прокомментировали эту ситуацию и рассказали о планах по ее устранению.

Национальный банк Украины обсудил ситуацию по обмену валют с банками и небанковскими учреждениями. В частности, они уделили внимание дополнительной комиссии за так называемые "изношенные банкноты".

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Проблемы с обменом иностранных валют в Украине

Прежде всего, глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что поручил изучить и тщательно проанализировать ситуацию, возникшую на валютном рынке. Банкир выделил две цели:

Установить главные причины возникновения проблем с обменом;

Наработка вариантов для решения проблемы.

Ранее эту тему освещал глава Налогового комитета в парламенте Даниил Гетманцев. В частности, он подчеркнул, что слишком придирчива проверка банкнот может "дорого стоить банкам и другим учреждениям с соответствующей лицензией.

Также на брифинге прокомментировал ситуацию с обменом валют и заместитель главы НБУ Юрий Гелетий. В частности, он отметил, что в апреле и мае зафиксировали создание искусственной ситуации с так называемыми изношенными банкнотами. По его словам, ни в феврале, ни в марте таких вопросов просто не возникало. Гелетий добавил, что они работают над тем, чтобы устранить эти трудности.

В Нацбанке также подчеркнули, что в его нормативных документах отсутствует такое понятие как "старые банкноты". В то время как учреждения, получившие от регулятора лицензию на проведение обменно-валютных операций, не могут устанавливать собственные правила и ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты.