Экспорт нефти по Черному морю возобновлен: куда направляются танкеры

Экспорт нефти по Черному морю, который был заблокирован из-за запрета иностранным танкерам на загрузку в основных портах России, снова возобновлен. Это позволит возобновить поставки казахстанской нефти.

Что происходит с экспортом нефти в Черном море?

Служба безопасности ФСБ России начала выдачу разрешений иностранным танкерам на заход в порты Черного моря. Ранее сообщалось, что из-за введения новых правил иностранным танкерам временно запретили загрузку в ключевых портах России на Черном море, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Это фактически приостановило экспорт нефти из Казахстана, который осуществляется преимущественно через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – оператор, частично принадлежащий американским энергетическим компаниям.

Важно! В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым иностранные суда должны получать разрешение ФСБ для доступа к российским портам.

Сколько нефти экспортируется по Черному морю?

Каспийский трубопроводный консорциум соединяет нефтяные месторождения Казахстана с экспортными рынками Азии через черноморский порт Южная Озереевка вблизи Новороссийска. По этому маршруту транспортируется преимущественно казахстанская нефть, а также незначительные объемы российской.

Примечательно! Экспорт казахстанской нефти марки CPC Blend с терминала КТК в России в августе составит 1,66 миллиона баррелей в сутки, или около 6,5 миллиона тонн - примерно на том же уровне, что и в июле.

Общий объем экспорта и транзита нефти через порт Новороссийск в июле составил около 2,2 миллиона тонн.