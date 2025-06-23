Атаки США на Иран: как отреагировал доллар и что будет с курсом

После атаки США на Иран американская валюта укрепилась, поскольку обеспокоенные инвесторы искали активы-убежища. Однако сдержанная динамика на рынках указывает на то, что участники торгов ожидают реакции Тегерана на удары США по его ядерным объектам.

Какой курс доллара США

В понедельник, 23 июня, курс доллара США относительно японской иены вырос на 1% и достиг отметки 147,45 – максимального значения с 15 мая. Стратеги Bank of America заявили, что доллар может продолжить рост, если нефтяные котировки останутся высокими, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Важно! Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты относительно шести основных валют, вырос на 0,15% – до 99,06.

Что будет с курсом доллара

Несмотря на то, что усиление геополитической напряженности снова сделало доллар безопасным активом, ограниченные колебания на валютных рынках свидетельствуют об осторожности инвесторов. С начала года американская валюта ослабла на 8,6% относительно основных конкурентов.

Это произошло на фоне экономической неопределенности, вызванной тарифной политикой президента Трампа, и опасений, что она может замедлить рост экономики США. Инвесторы также ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе.

На фоне политической поляризации Пауэлл, скорее всего, подчеркнет независимость Федрезерва и напомнит, что любые решения по ставкам и в дальнейшем будут полностью основываться на экономических данных,

– отметил ведущий валютный и макроэкономический стратег компании Convera Джордж Весси.

Как отреагировали другие мировые валюты

Евро показал относительную устойчивость, снизившись лишь на 0,2% – до 1,14 доллара, в свою очередь курс фунта, снизился на 0,1% – до 1,34. Австралийский доллар, традиционно воспринимаемый как индикатор склонности к риску, упал до месячного минимума и на момент последней сделки торговался на уровне 0,64 доллара, снизившись на 0,52%.

Валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг отметила, что сейчас рынки заняли выжидательную позицию относительно возможного ответа Ирана. При этом участники торгов больше обеспокоены потенциальным инфляционным эффектом от конфликта, чем его негативным влиянием на экономику.