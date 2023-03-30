Доллар США остается под давлением: на рынок влияют два фактора

Американский доллар продолжает укреплять позиции на рынке. Какие факторы влияют на валюту во время торгов – читайте в новом материале 24 канала.

Последние изменения на рынке

В четверг, 30 марта 2023 года, Индекс доллара США упал на 0,22% к 102,42, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 102,36 – 102,78.

Интересно Фокус на Европе: обзор рынка и актуальные возможности для инвесторов

Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;

Кроме того, это лучший результат за За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.

Что влияет на доллар США

Позиции доллара США достаточно стабильны на рынке, поскольку опасения по поводу банковского кризиса отошли на второй план, а инвесторы сфокусировали внимание на инфляции и дальнейших шагах центральных банков со ставкой.

На американскую валюту также оказывает давление вероятность того, что Федеральный резерв будет вынужден проводить более мягкую монетарную политику для борьбы с инфляцией, пишет издание Reuters. Однако после оперативной реакции регуляторов и отсутствия признаков новых проблем в финансовом секторе инвесторы немного успокоились.