Плата за цинизм: друг Путина в Европе резко обвалил курс национальной валюты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и после начала полномасштабной войны России против Украины и к ней неоднократно травил в скандалы. Однако одно из его последних заявлений существенно ударило по национальной валюте.

Обрушение форинта началось после того, как Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию. Кроме того, скандальный политик подчеркнул разные позиции в Венгрии и ЕС в отношении Украины.

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Серьезный обвал венгерской валюты

Венгерская национальная валюта во вторник, 23 мая, зафиксировала наибольший спад среди развивающихся стран. Форинт подешевел на 0,9% до 377,2 за евро.

В целом с начала текущего года форинт вырос против евро на 6%. Дело в том, что высокие ставки в Венгрии привлекали инвесторов. На момент создания этого материала курс остановился на уровне 372,77 форинта за евро, согласно данным Forbes.

Валюта сумела немного восстановить позиции на рынке. Смену динамики на рынке зафиксировали после решения венгерского центрального банка об уменьшении базовой ставки "овернайт" до 17%. Финансовое учреждение пошло на подобный шаг впервые с начала 2023 года.

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Аналитик из компании In Touch Capital Markets заявил, что сделает форинт более чувствительным к негативным новостям, связанным с внутренними и внешними факторами. По его мнению, Венгрии, скорее всего, придется дольше ждать средств от ЕС. Все из-за заявлений руководства страны о намерении заблокировать новый транш финансовой помощи для Украины.