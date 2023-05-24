Плата за цинізм: друг Путіна у Європі різко обвалив курс національної валюти

24 травня 2023, 20:17
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Джерело:

Bloomberg

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і після початку повномасштаної війни Росії проти України, і до неї неодноразово потравляв у скандали. Проте одна з його останніх заяв суттєво вдарила по національній валюті.

Обвал форинта почався після того, як Орбан заявив, що Україна не зможе перемогти Росію. Крім того, скандальний політик підкреслив різні позиції в Угорщині та ЄС щодо України.

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Серйозний обвал угорської валюти

Угорська національна валюта у вівторок, 23 травня, зафіксувала найбільший спад серед країн, що розвиваються. Форинт подешевшав на 0,9% до 377,2 за євро.

Загалом з початку поточного року, форинт виріс проти євро на 6%. Річ у тому, що високі ставки в Угорщині приваблювали інвесторів. На момент створення цього матеріалу, курс зупинився на рівні 372,77 форинта за євро, згідно з даними Forbes

Валюта зуміла трохи відновити позиції на ринку. Зміну динаміки на ринку зафіксували після рішення угорського центрального банку про зменшення базової ставки "овернайт" до 17%. Фінансова установа пішла на такий крок вперше з початку 2023 року. 

Аналітик з компанії In Touch Capital Markets заявив, що зробить форинт більш чутливим до негативних новин, які будуть пов'язані з внутрішніми та зовнішніми факторами. На його думку, Угорщині, найімовірніше, доведеться довше чекати на кошти від ЄС. Усе через заяви керівництва країни про намір заблокувати новий транш фінансової допомоги для України.

Автор: Віта Свірневська