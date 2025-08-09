Яхта "Иоланда" в 20-х годах прошлого века считалась самой большой яхтой в мире в то время. Только длина ее корпуса составляла 127 метров. Одними из владельцев судна была семья Терещенко, одна из самых известных и богатых в Украине в конце 19 – начале 20 века.

Кто на самом деле купил яхту "Иоланда"?

Одной из версий приобретения яхты "Иоланда" американского миллиардера Мортона Планта, является то, что украинский предприниматель Михаил Терещенко увидел судно в Феодосии, когда Плант и его друзья совершали кругосветное путешествие, и изъявил желание приобрести его за любую цену, передает 24 Канал.

Впрочем Плант не собирался продавать судно и для того, чтобы избавиться от Михаила Терещенко назвал почти не подъемную сумму. Впрочем, как оказалось, Терещенко это не отпугнуло и указанные средства за яхту были доставлены наличными в Плант на следующий же день.

В то же время по другим рассказам, яхту Планта купил не Михаил Терещенко, а его мать – Елизавета Терещенко, пишет Threadinburg.

Произошло это уже после того, как Плант вернулся из своего мирового путешествия, а впоследствии решил продать яхту.

Известно, что Елизавета была подругой Планта и проводила большую часть своей жизни в Каннах. И только после ее смерти яхта перешла в наследство сыну.

Заметьте! Яхта "Иоланда" считается по тогдашним, так и по современным стандартам быстрым и большим судном. В 1913 году яхта была 10-й по величине яхтой в Реестре Ллойда и 3-й по величине яхтой в частной собственности.