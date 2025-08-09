Яхта "Іоланда" у 20-х роках минулого століття вважалася найбільшою яхтою у світі на той час. Лише довжина її корпусу становила 127 метрів. Одними із власників судна була родина Терещенків, одна з найвідоміших і найбагатших в Україні наприкінці 19 – на початку 20 століття.

Хто насправді купив яхту "Іоланду"?

Однією із версій придбання яхти "Іоланда" американського мільярдера Мортона Планта, є те, що український підприємець Михайло Терещенко побачив судно у Феодосії, коли Плант та його друзі здійснювали навколосвітню подорож, й виявив бажання придбати його за будь-яку ціну, передає 24 Канал.

Втім Плант не збирався продавати судно й для того, щоб позбутися Михайла Терещенка назвав майже не підйомну суму. Втім, як виявилося, Терещенка це не відлякало й вказані кошти за яхту були доставлені готівковою до Планта на наступний же день.

Водночас за іншими розповідями, яхту Планта купив не Михайло Терещенко, а його матір – Єлизавета Терещенко, пише Threadinburg.

Відбулося це вже після того, як Плант повернувся зі своєї світової подорожі, а згодом вирішив продати яхту.

Відомо, що Єлизавета була подругою Планта й проводила більшу частину свого життя у Каннах. І лише після її смерті яхта перейшла у спадок сину.

Зауважте! Яхта "Іоланда" вважається за тодішніми, так і за сучасними стандартами швидким та великим судном. У 1913 році яхта була 10-ю за величиною яхтою в Реєстрі Ллойда й 3-ю за величиною яхтою у приватній власності.