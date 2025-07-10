От средневековья до современности: какой была и как менялась гривна

Гривня – одна из древнейших денежных единиц Восточной Европы. Ее название происходит от слова "гривна" – нашейного украшения, которое во времена Киевской Руси использовалось также как мера веса и платежное средство.

Какими были первые монеты Украины

Первые украинские монеты – златники и сребреники – начал чеканить князь Владимир Великий в конце X в. На них был изображен трезубец (будущий герб Украины) лик Иисуса Христа, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Это были одни из первых монет в Восточной Европе, содержащие собственные символы, а не копировали римские или византийские образцы.

Златники / фото НБУ

После распада Киевской Руси чеканка монет прекратилась, и деньгами служили серебряные слитки-гривны. Лишь в XIV в. во Львове и Киеве появились новые монеты – краснорусские полугроши и сребреники.

Гривна XX века

В 1917–1921 гг., во время борьбы за независимость, Украина впервые ввела собственную валюту. 1 марта 1918 года Центральная Рада приняла закон о введении новой денежной единицы – гривны, которая делилась на 100 шагов и равнялась 1/2 карбованца.

Интересно! Первые банкноты разработал Георгий Нарбут, включив в дизайн трезубец – символ княжеских монет Владимира.

Гривна образца 1918 года / фото НБУ

Бофоны

Во время Второй мировой войны ОУН-УПА использовали "бофоны" – денежные знаки с национальной символикой. Они были распространены не только в Украине, но и в соседних странах.

Бофоны / фото НБУ

За 1939-1954 годы изготовлено около 500 разновидностей бофонов, которые находились в употреблении по меньшей мере в двенадцати областях Украины и Беларуси, а также частично на территории Австрии, Германии, Польши, Словакии и Чехии.

Современная гривна

После провозглашения независимости в 1991 году Украина сначала использовала купонокарбованец, а в 1996 году провела денежную реформу, введя современную гривну.

Гривна образца 2005 года / фото НБУ

Интересно, что сначала мелкие монеты хотели назвать "шагами" (даже отчеканили пробные образцы), но из-за политического давления выбрали "копейку". Сегодня Национальный банк Украины выпускает гривны по современным технологиям, с украинскими историческими мотивами и даже с добавлением льна.