Что было до доллара и как появилась американская валюта

Доллар США – основная международная валюта, которая используется в финансовых операциях по всему миру. Впрочем, так было не всегда, когда-то в Америке рассчитывались совсем другими валютами.

Первые "валюты" Америки

Первые поселенцы, прибывшие на территорию современных Соединенных Штатов взяли с собой золото и английские монеты. Но они не были богаты, и вскоре у них закончились твердые деньги, оставив их без возможности торговать с коренными народами, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Таким образом поселенцы перешли на бартер. В северных колониях они использовали, кукурузу и треску, а в южных – отдавали предпочтение табаку.

Примечательно! Многие из этих товаров в то или иное время были объявлены законным платежным средством, хотя не все оказались успешными.

Цена товаров, как правило, отличалась, если вы платили твердыми деньгами – золотом, серебром или монетами того, или иного вида – а не одной из форм законного других платежных средств.

Однако у колонистов не было других вариантов, поскольку британские власти не разрешили им чеканить собственные монеты.

Континентальный доллар

В конце концов, непоколебимая позиция британских властей в сочетании с бременем налогов, привели к полному разрыву с Британией.

Колонисты выпустили свою знаменитую Декларацию независимости в 1776 году и после длительной Войны за независимость сумели победить британские войска в 1783 году.

Примечательно! Война оказалась более длительной, чем предполагалось, и очень дорогой для колонистов.

Конгресс выпустил огромное количество бумажных купюр, чтобы платить, одевать, вооружать и кормить свои войска и оснащать наши корабли; и с помощью этих купюр, без налогов в течение первых трех лет, они воевали и наносили удары одной из самых могущественных стран Европы,

– писал один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин.

Эти бумажные банкноты – фактически долговые расписки – были известны как континентальный доллар, в честь Континентального конгресса, который был ответственным за Декларацию независимости и руководил войной против Великобритании.

Континентальный доллар / фото Wikimedia

Доллар США

В 1785 году доллар стал официальной валютой новых Соединенных Штатов Америки, но монетный двор в Америке был основан только в 1792 году. Прошло еще 70 лет прежде чем Министерство финансов США смогло напечатать долларовые купюры.

2 доллара образца 1862 года /фото Wikimedia

Первые бумажные доллары США были напечатаны в 1861 году во время Гражданской войны. Эти банкноты получили прозвище "гринбеки" (greenbacks) из-за зеленой окраски обратной стороны.