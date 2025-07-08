Що було до долара та як з'явилась американська валюта

Долар США – основна міжнародна валюта, яка використовується у фінансових операціях по всьому світу. Втім, так було не завжди, колись в Америці розраховувались зовсім іншими валютами.

Перші "валюти" Америки

Перші поселенці, які прибули на територію сучасних Сполучених Штатів взяли з собою золото та англійські монети. Але вони не були багаті, і незабаром у них закінчилися тверді гроші, залишивши їх без можливості торгувати з корінними народами, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

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Таким чином поселенці перейшли на бартер. У північних колоніях вони використовували, кукурудзу і тріску, а в південних – віддавали перевагу тютюну.

Примітно! Багато з цих товарів в той чи інший час були оголошені законним платіжним засобом, хоча не всі виявилися успішними.

Ціна товарів, як правило, відрізнялася, якщо ви платили твердими грошима – золотом, сріблом або монетами того чи іншого виду – а не однією з форм законного інших платіжних засобів.

Однак у колоністів не було інших варіантів, оскільки британська влада не дозволила їм карбувати власні монети.

Континентальний долар

Зрештою, непохитна позиція британської влади в поєднанні з тягарем податків, призвели до повного розриву з Британією.

Колоністи випустили свою знамениту Декларацію незалежності в 1776 році та після тривалої Війни за незалежність зуміли перемогти британські війська в 1783 році.

Примітно! Війна виявилася більш тривалою, ніж передбачалося, і дуже дорогою для колоністів.

Конгрес випустив величезну кількість паперових купюр, щоб платити, одягати, озброювати та годувати свої війська та оснащувати наші кораблі; і за допомогою цих купюр, без податків протягом перших трьох років, вони воювали й завдавати ударів одній з наймогутніших країн Європи,

– писав один із батьків-засновників США Бенджамін Франклін.

Ці паперові банкноти – фактично боргові розписки – були відомі як континентальний долар, на честь Континентального конгресу, який був відповідальним за Декларацію незалежності та керував війною проти Великої Британії.

Континентальний долар / фото Wikimedia

Долар США

У 1785 році долар став офіційною валютою нових Сполучених Штатів Америки, але монетний двір в Америці було засновано тільки в 1792 році. Минуло ще 70 років перш ніж Міністерство фінансів США змогло надрукувати доларові купюри.

2 долари зразка 1862 року /фото Wikimedia

Перші паперові долари США були надруковані в 1861 році під час Громадянської війни. Ці банкноти отримали прізвисько "грінбеки" (greenbacks) через зелене забарвлення зворотного боку.