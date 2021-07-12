ЕС готовится к реконструкции крупнейшего в мире рынка: почему это беспокоит судовладельцев

Европейский Союз планирует на этой неделе предложить план перестройки рынка углерода, который уже называют историческим. А все потому, что впервые речь идет об установлении цены на выбросы от судоходства.

Европейская комиссия должна представить в среду свой закон о зеленом топливе для судоходства ЕС. Этот документ – часть более широкого пакета реформ, направленных на достижение обновленных климатических целей блока. ЕС обязался снизить выбросы углерода в атмосферу на 55% к 2030 году и стать климатически нейтральным к 2050 году.

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ЕС готовится к масштабной реконструкции

Сфера судоходства несколько обеспокоена планами Европейского Союза. Заместитель генерального секретаря Балтийского и международного морского совета (БИМКО), который является крупнейшей в мире международной неправительственной организацией в секторе судоходства, Ларс Роберт Педерсон заявил, что в Европе существует мнение, что такие действия блока оказывают давление на другие регионы, заставляя их делать то же самое. Но на его мнению, это может иметь обратный эффект.

Педерсон утверждал, что предложение ЕС вряд ли приведет к сокращению выбросов углерода на региональном уровне. Кроме того, эта инициатива отнимет в области деньги, которые можно было бы потратить на сокращение выбросов флотом. По его словам, это далеко не лучший способ достичь экологических целей для ЕС.

Это налогообложение. Помогает ли это чем-нибудь, когда дело доходит до декарбонизации? Я так не думаю. Похоже, что это попытка собрать деньги – и пусть будет так,

– добавил Педерсон.

Комментарии заместителя генерального секретаря БИМКО прозвучали почти сразу после того, как европейская некоммерческая организация Transport&Environment якобы получила предложение о создании проекта первого в истории закона, который потребует от судов постепенного перехода на экологическое морское топливо.

Представитель Европейской комиссии отказался комментировать проект предложения. Однако, в ЕС отметили, что проблемы международных выбросов от судоходства и авиации требуют срочного решения. К тому же ЕС намерен разработать специальные инициативы для увеличения производства и использования экологически безопасного топлива в авиации и судоходстве. Педерсен добавил, что важно не паниковать из-за планов европейского блока, поскольку они могут быть пересмотрены в ближайшие дни, кроме того, есть много препятствий, которые необходимо преодолеть, прежде чем эти меры станут политикой ЕС.

Как это повлияет на цены

Аналитик S&P Global Platts Роман Крамарчук добавил, что вряд ли июльская инициатива ЕС станет основой для финальной стадии. Он напомнил, что ранее блок был вынужден сдерживать свои экологические амбиции по авиации в ответ на сопротивление торговых партнеров. В результате ООН сумела найти более глобальный подход через программу CORSIA, которая имеет целью помочь авиации стать углеродно-нейтральной с 2020 года.

CORSIA Это система компенсации и сокращения выбросов СО2 для международной авиации.

Крамарчук подчеркнул, что инициатива ЕС не должна была представлять собой прямой запрет на определенные виды топлива. Эксперт добавил, что S&P Global Platts ожидает увеличения доли использования флотом сжиженного природного газа, метанола и аммиака до 2030 года. Еще предложения ЕС также будет иметь решающее значение в контексте формирования цен на углерод.

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Крамарчук прогнозирует, что до конца года метрическая тонна углерода в ЕС будет стоить 60 евро или почти 72 доллара. В декабре 2021 года стоимость углерода впервые в истории превысила 50 евро (примерно 60 долларов). К пандемии его цена колебалась на уровне 20 евро или 24 доллара США. Последняя актуальная цена остановилась на уровне 54 евро (64 доллара). По словам Крамарчука, на фоне повышения цен на углерод, вероятно, возникнут вопросы конкурентных решений судоходных компаний при выборе топлива, который, в свою очередь, будет зависеть от того, как учитываются выбросы углерода в топливе.