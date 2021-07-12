Європейська комісія має представити у середу свій закон про зелене паливо для судноплавства ЄС. Цей документ – частина ширшого пакета реформ, спрямованих на досягнення оновлених кліматичних цілей блоку. ЄС зобов'язався зменшити викиди вуглецю в атмосферу на 55% до 2030 року та стати кліматично нейтральним до 2050 року.

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ЄС готується до масштабної реконструкції

Сфера судноплавства дещо занепокоєна планами Європейського Союзу. Заступник генерального секретаря Балтійської та міжнародної морської ради (БІМКО), яка є найбільшою у світі міжнародною неурядовою організацією у секторі судноплавства, Ларс Роберт Педерсон заявив, що у Європі існує думка, що такі дії блоку чинять тиск на інші регіони, змушуючи їх робити теж саме. Але на його, думку, це може мати зворотний ефект.

Педерсон стверджував, що пропозиція ЄС навряд чи призведе до скорочення викидів вуглецю на регіональному рівні. Крім того, ця ініціатива відніме у галузі гроші, які можна було б витратити на скорочення викидів флотом. За його словам, це далеко не найкращий спосіб досягнути екологічних цілей для ЄС.

Це оподаткування. Чи допомагає це чому-небудь, коли справа доходить до декарбонізації? Я так не думаю. Схоже, що це спроба зібрати гроші – і нехай буде так,

– додав Педерсон.

Коментарі заступника генерального секретаря БІМКО пролунали майже відразу після того, як європейська некомерційна організація Transport&Environment нібито отримала пропозицію щодо створення проєкту першого в історії закону, який вимагатиме від суден поступового переходу на екологічне морське паливо.

Представник Європейської комісії відмовився коментувати проєкт пропозиції. Проте, у ЄС наголосили, що проблеми міжнародних викидів від судноплавства та авіації потребують термінового розв'язання. До того ж ЄС має намір розробити спеціальні ініціативи для збільшення виробництва та використання екологічно безпечного палива в авіації та судноплавстві. Педерсен додав, що важливо не панікувати щодо планів європейського блоку, оскільки вони можуть бути переглянуті найближчими днями, крім того, є багато перешкод, які необхідно подолати, перш ніж ці заходи стануть політикою ЄС.

Як це вплине на ціни

Аналітик S&P Global Platts Роман Крамарчук додав, що навряд чи липнева ініціатива ЄС стане основою для фінальної стадії. Він нагадав, що раніше блок був вимушений стримувати свої екологічні амбіції щодо авіації у відповідь на супротив торгових партнерів. У результаті ООН зуміла знайти більш глобальний підхід через програму CORSIA, яка має на меті допомогти авіації стати вуглецево-нейтральною з 2020 року.

CORSIA Це система компенсації та скорочення викидів СО2 для міжнародної авіації.

Крамарчук наголосив, що ініціатива ЄС не повинна була являти собою пряму заборону на певні види палива. Експерт додав, що S&P Global Platts очікує збільшення частки використання флотом зрідженого природного газу, метанолу та аміаку до 2030 року. Ще пропозиції ЄС також буде мати вирішальне значення у контексті формування цін на вуглець.

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Крамарчук прогнозує, що до кінця року метрична тонна вуглецю в ЄС буде коштувати 60 євро або майже 72 долари. У грудні 2021 року вартість вуглецю вперше в історії перевищила 50 євро (приблизно 60 доларів). До пандемії його ціна коливалася на рівні 20 євро або 24 долари США. Остання актуальна ціна зупинилася на рівні 54 євро (64 долари). За словами Крамарчука, на фоні підвищення цін на вуглець, ймовірно, виникнуть питання щодо конкурентних рішень судноплавних компаній при виборі палива, який, своєю чергою, буде залежати від того, як враховуються викиди вуглецю в паливі.

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