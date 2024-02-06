Речь идет о сотнях тысяч долларов: хакеры выяснили, сколько стоят иранские "Шахеды"

Хакеры из группировки Prana Network нашли информацию об иранских "Шахедах", которыми периодически атакуют территорию Украины. В частности, речь идет о стоимости вражеских беспилотников.

Хакеры взломали почтовые сервисы иранской компании IRGC Sahara Thunder, которой управляет Корпус стражей исламской революции. Добавляют, что это фиктивная компания, которая помогает продавать оружие России.

Актуально От кофе до кока-колы: как заработать капитал благодаря любимым напиткам

Хакеры выяснили, сколько стоят иранские "Шахеды"

На серверах IRGC Sahara Thunder нашли информацию о производстве ударных беспилотников Shahed-136, которые покупает Россия. Беспилотники для России указывают в документах под специальным шифром: "моторная лодка типа Dolphin 632". Для примера, говорится о стоимости этих беспилотников и детали переговоров между сторонами:

Сначала Иран озвучил цену за "Шахеды" в 23 миллиона рублей или 375 тысяч долларов за штуку;

Однако во время переговоров стороны договорились о таких ценах: при заказе партии на 6000 единиц, то стоимость одного беспилотника составит 12 миллионов рублей (193 тысячи долларов). Тогда как при заказе 2000 беспилотников цена возрастет до 18 миллионов рублей (290 тысяч долларов).

Согласно опубликованным документам, на 2022 год Россия планировала создать на своих мощностях по лицензии 6000 иранских беспилотников в течение 2,5 лет.

Добавляют, что по крайней мере часть операций и платежей между Россией и Ираном проходят в золоте. В частности, организация "Алабуга Машинеры" в феврале 2023 года передала выше упомянутой иранской компании Sahara Thunder, вероятно, более 2 миллионов граммов золота в слитках именно в качестве оплаты за услуги и товары.

Напомним, что в конце 2023 года Иран и Россия заключили важное соглашение, согласно которому эти режимы будут использовать при торговле национальные валюты и отказаться от доллара США.