Хакери зламали поштові сервіси іранської компанії IRGC Sahara Thunder, якою управляє Корпус вартових ісламської революції. Додають, що це фіктивна компанія, яка допомагає продавати зброю Росії.

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Хакери з'ясували, скільки коштують іранські "Шахеди"

На серверах IRGC Sahara Thunder знайшли інформацію про виробництво ударних безпілотників Shahed-136, які купує Росія. Безпілотники для Росії вказують у документах під спеціальним шифром: “моторний човен типу Dolphin 632". Для прикладу, йдеться про вартість цих без безпілотників та деталі перемовин між сторонами:

Спершу Іран озвучив ціну за "Шахеди" у 23 мільйони рублів або 375 тисяч доларів за штуку;

Проте під час переговорів сторони домовилися про такі ціни: при замовленні партії на 6000 одиниць, то вартість одного безпілотника складе 12 мільйонів рублів (193 тисячі доларів). Тоді як при замовленні 2000 безпілотників ціна зросте до 18 мільйонів рублів (290 тисяч доларів).

До теми! Згідно з опублікованими документами, на 2022 рік Росія планувала створити на своїх потужностях за ліцензією 6000 іранських безпілотників протягом 2,5 років.

Додають, що принаймні частину операцій та платежів між Росією та Іраном проходять у золоті. Зокрема, організація "Алабуга Машинери" в лютому 2023 року передала вище згаданій іранській компанії Sahara Thunder, ймовірно, понад 2 мільйони грамів золота в злитках саме як оплату за послуги та товари.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року Іран та Росія уклали важливу угоду, згідно з якою ці режими будуть використовувати під час торгівлі національні валюти та відмовитися від долара США.