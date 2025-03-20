Согласно опросу Bank of America, инвесторы резко уменьшили долю вложений в американские акции. Это стало самым большим сокращением в истории. Это происходит из-за снижения индекса S&P 500.

Почему вложения в американские акции падают

В американских акциях заметили 23% недовагу, по словам фондовых менеджеров. Это падение на 40 процентных пунктов против предыдущего опроса, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как сообщают, такой резкий разворот в настроениях произошел на фоне снижения индекса S&P 500 – примерно на 8% от рекордного уровня в феврале.

Что такое индекс S&P 500 В корзину этого фондового индекса включено 500 акционерных компаний США, которые имеют наибольшую капитализацию. Список принадлежит компании Standard & Poor's и ею же составляется.

Интересно, что европейские рынки демонстрируют рост оптимизма. Это происходит на фоне запланированных масштабных расходов Германии на оборону и инфраструктуру.

Аллокация в еврозонные акции достигла самого высокого уровня с 2021 года. В то же время в США она самая низкая с июня 2023 года.

Также, инвесторы увеличили долю наличных до 4,1% с 3,5%, что является самым большим скачком с 2020 года.

Вложения выросли и в традиционно защитные сектора, например товары широкого потребления. Зато доля технологических акций значительно сократилась.

Обратите внимание! Сейчас S&P 500 начал восстанавливаться после экономических данных, что снизили опасения относительно рецессии. Дальнейший рост S&P 500 выше 6000 пунктов возможен только при условии ослабления торговых войн и инфляционного давления.