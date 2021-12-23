Ранее Forbes сообщал, что планирует стать публичной компанией путем SPAC-соединения с Magnum Opus, спонсируемый компанией L2 Capital из Гонконга. Соглашение должно было быть завершено в 4 квартале 2021 года или в течение первых трех месяцев 2022 года.

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Инвесторы планируют выкупить Forbes

В то же время инвестиционная фирма GSV готовит альтернативное решение, работая над соглашением по покупке Forbes Media за 620 миллионов долларов. Также известно, что любопытство проявляют и другие компании. В частности, фирма Block.one, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для блокчейна. Forbes недолго экспериментировал с этой технологией в 2018 году

Дело в том, что появление на прошлой неделе BuzzFeed привело к росту скептицизма в отношении рынка SPAC для медиа-компаний. Согласно CNBC , активы BuzzFeed упали на 39% в течение дебютной недели на рынке.

Мы двигаемся полным ходом с транзакцией SPAC. Мы придерживаемся графика, чтобы закрыть транзакцию в первом квартале,

– сообщил руководитель отдела коммуникаций Forbes Media Билл Хэнкс в комментарии Axios.

Частные инвесторы планируют выкупить Forbes / Фото Getty Images

Объединенная компания уже получила дополнительные 400 миллионов долларов в виде инвестиций через PIPE. На биржу в Нью-Йорке Forbes планирует выйти с тикером "FRBS". В то же время, выход на рынок компаний из SPAC резко теряет позиции. Для сравнения сделка с GSV Asset Management принесет Forbes 620 миллионов долларов. В то время как оценка медийной компании из-за предполагаемого объединения с Magnum Opus составляет 630 миллионов долларов.

Что такое SPAC Это корпорация-оболочка, котируемая на фондовой бирже с целью приобретения частной компании, что делает ее открытой, не проходя традиционный процесс первоначального публичного размещения.