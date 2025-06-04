Британия инвестирует рекордную сумму в дроны для Украины

Великобритания увеличивает инвестиции в дроны для Украины. Это решение приняли из-за успешного использования дронов во время военной агрессии России против Украины.

Британии инвестирует в дроны для Украины

Великобритания инвестирует 350 миллионов фунтов стерлингов (около 465 миллионов долларов), чтобы увеличить поставки дронов в Украину в 2025 году. Это рекордные инвестиции, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

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Миллионные инвестиции в дроны входят в пакеты военной помощи Украине от Великобритании в размере 4,5 миллиарда фунтов стерлингов на 2025 год. В пересчете на американскую валюту это около 5,97 миллиардов долларов.

В британском Минобороны добавили, удвоение инвестиций в беспилотники – это, в частности, следствие того, что ВСУ продемонстрировали эффективность их применения во время борьбы с полномасштабным вторжением России.

Важно! Служба безопасности Украины использовала дроны для атаки по аэродромам российской дальней и стратегической авиации. Эта операция известна под названием "Паутина", которую воплотили в жизнь 1 июня.

Кроме того, Великобритания также планирует потратить на обучение украинских военных еще 247 миллионов фунтов стерлингов или 328 миллионов долларов.