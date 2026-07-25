Где хранить инвестиционное золото – дома или в банке: юрист разъяснил нюансы

Инвестиционные слитки и золотые монеты являются популярным способом сохранения капитала. Однако после покупки возникает не менее важный вопрос – где и как безопасно хранить драгоценный металл.

Нюансы хранения золота в Украине

Подробности в комментарии 24 Каналу объяснил юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Винник. Прежде всего он отметил, что важно сохранить документы, подтверждающие происхождение инвестиционного золота, и целостность его заводской упаковки.

Особое внимание эксперт советует уделить выбору места для хранения. Например, физическое золото можно хранить дома, однако государство не компенсирует его утрату, повреждение или кражу. В таком случае придется рассчитывать лишь на общую защиту права собственности – возможность обратиться в полицию и потребовать возмещения убытков от виновного лица.

Более надежным вариантом может быть банковский сейф, но юрист настаивает на том, чтобы внимательно ознакомиться с договором, поскольку закон различает:

хранение ценностей в сейфе под ответственностью банка;

а также аренду сейфа, за содержимое которого банк не отвечает.

Именно поэтому стоит проверить, фиксируется ли перечень переданных ценностей, в каких случаях банк будет нести ответственность за их утрату, предусмотрено ли страхование, как регистрируется доступ к сейфу и что происходит с его содержимым в случае закрытия отделения или ликвидации финансового учреждения.

В то же время юрист обратил внимание, что содержимое сейфа не является банковским вкладом, поэтому на него не распространяются гарантии ФГВФО. При этом инвестиционное золото остается собственностью клиента, поэтому он имеет право требовать возврата своего имущества. Правда, в ходе ликвидационной процедуры фактический доступ к сейфу может потребовать дополнительного времени и документального подтверждения.

Напомним, что банковские металлы следует отличать от ювелирных изделий и лома. Инвестиционными считаются золото, серебро и платина самых высоких проб, выпущенные в форме слитков или порошка с сертификатом качества, а также монеты из драгоценных металлов.