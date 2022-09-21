Вы выигрываете в будущем, – Зеленский поговорил с инвестиционным титаном Goldman Sachs

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает переговоры с титанами мира финансов. В этот раз он побеседовал с руководством одной из крупнейших инвестиционных компаний в США и мире Goldman Sachs.

Лидер Украины охарактеризовал эту встречу, которую провели в формате видеоконференции как содержательную. Он подчеркнул, что Украина и ее общество продемонстрировали мощное единство и устойчивость на многих уровнях.

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Зеленский побеседовал с руководством Goldman Sachs

Прежде всего, украинцы уверенно сопротивляются на поле боя против россии, которая начала 24 февраля 2022 года полномасштабную войну. В то время как государственный сектор выстоял и продолжает функционировать. Речь идет о:

Нацбанке,

финансовой сфере,

выплате пенсий и зарплат.

Зеленский также добавил, что благодаря довоенным реформам Украине удалось отразить масштабные российские кибератаки, тогда как граждане имеют доступ к цифровым государственным услугам.

На этой неделе Зеленский также побеседовал с главой крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком . Они обсудили инвестицию в Украину.

Владимир Зеленский подчеркнул, что демонстрируя эту устойчивость, Украина призывает поддержать нашу экономику через инвестиции и создание рабочих мест. А также ожидает аналогичную позицию от партнеров. Президент, в частности, призвал бизнес, работавший в Украине до полномасштабной агрессии продолжать работать и инвестировать.

Поддержите нас сейчас – это очень нужно. Поддержите нашу экономику сейчас, и вы выиграете в будущем,

– обратился к инвесторам президент Украины.

Фактор риска и ответственность россии

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на фактор риска из-за инвестиций во время войны, следует учитывать, что после победы украинцы будут иметь невероятную мотивацию к восстановлению страны, что является позитивом для инвесторов. Ведь поддержав нашу экономику сегодня, они смогут ощутить благодарность украинцев завтра.

Кроме того, он обратился с призывом сохранить единство мирового сообщества и не поддаваться шантажу россии. В то время как игнорирование определенными странами санкций против государства-агрессора, вероятнее всего, лишь будет способствовать тому, что Москва будет наращивать уровень шантажа и эскалации.

Президент Украины добавил, что именно поэтому очень важное значение имеет признание России как спонсора терроризма. Следует учитывать, что санкции давят на агрессора и его экономику, однако обычные россияне почти не испытывают эффекта от этих шагов.

На момент создания этого материала акции одной из самых мощных инвестиционных компаний в мире и США Goldman Sachs торгуются по цене на уровне 323 долларов за штуку, согласно данным Yahoo!Finance. Рыночная капитализация фирмы составляет 110,3 миллиарда долларов.