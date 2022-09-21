Ви виграєте в майбутньому, – Зеленський поговорив з інвестиційним титаном Goldman Sachs

Президент України Володимир Зеленський продовжує проводити переговори із титанами світу фінансів. Цього разу він поговорив із керівництвом однієї з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs.

Лідер України схарактеризував цю зустріч, яку провели у форматі відеоконференції, як змістовну. Він наголосив, що Україна та її суспільство продемонстрували потужні єдність та стійкість на багатьох рівнях.

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Зеленський поговорив із керівництвом Goldman Sachs

Перш за все, українці впевнено чинять опір на полі бою проти росії, яка почала 24 лютого 2022 року повномасштабну війну. Тоді як державний сектор вистояв та продовжує функціонувати. Йдеться про:

Нацбанк,

фінансову сферу,

виплату пенсій та заробітних плат.

Зеленський також додав що завдяки довоєнним реформам Україні вдалося відбити масштабні російські атаки у кіберпросторі тоді як громадяни мають доступ до цифрових державних послуг.

На цьому тижні Зеленський також поговорив з очільником найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком . Вони обговорили інвестицію в Україну.

Володимир Зеленський наголосив що демонструючи цю стійкість, Україна закликає підтримати нашу економіку через інвестиції та створення робочих місць. А також очікує на аналогічну позицію від партнерів. Президент, зокрема, закликав бізнес, який працював в Україні до повномасштабної агресії продовжувати працювати та інвестувати.

Підтримайте нас зараз – нам це дуже потрібно. Підтримайте нашу економіку зараз, і ви виграєте в майбутньому,

– звернувся до інвесторів президент України.

Фактор ризику та відповідальність росії

Зеленський підкреслив, що попри фактор ризику через інвестиції під час війни, варто враховувати, що після перемоги українці будуть мати неймовірну мотивацію до відбудови країни, що є позитивом для інвесторів. Адже підтримавши нашу економіку сьогодні, вони зможуть відчути вдячність українців завтра.

Крім того, він звернувся із закликом зберегти єдність світової спільноти та не піддаватися на шантаж росії. Тоді як ігнорування певними країнами санкцій проти держави-агресорки, найімовірніше, лише сприятиме тому, що москва буде нарощувати рівень шантажу та ескалації.

Президент України додав, що саме тому вкрай важливе значення має визнання росії як спонсора тероризму. Варто враховувати, що санкції тиснуть на агресора та його економіку, проте звичайні росіяни наразі майже не відчувають ефекту від цих кроків.

На момент створення цього матеріалу, акції однієї із найпотужніших інвестиційних компаній у світі та США Goldman Sachs торгуються за ціною на рівні 323 доларів за штуку, згідно з даними Yahoo!Finance. Ринкова капіталізація фірми становить 110,3 мільярда доларів.