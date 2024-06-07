Американский брокер начал закрывать счета россиян с небольшими остатками сумм или оборотами. В целом возможности граждан России проводить финансовые операции за пределами страны постепенно уменьшаются.

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Американский брокер закрывает счета россиян

Компания Interactive Brokers призвала пользователей закрыть или перевести свой счет. Это решение связывают с "недавним анализом, невысокой стоимостью активов и необходимостью выполнения дополнительных проверок".

Важно! Американский брокер также подметил, что эта мера в определенной степени обусловлена страной проживания пользователей (Россией) и характеристиками счета.

Кроме того, брокер заявил, что для пользователей торговля на их счетах ограничена. Они имеют доступ только к таким опциям:

Уменьшение или закрытие позиций;

Однако они не могут увеличивать свои позиции или создавать новые.

Многие россияне обратили внимание на Interactive Brokers именно после начала полномасштабной войны России против Украины. Ведь компания приняла решение только прекратить действие функции пополнения счетов в рублях и запретила россиянам покупать ценные бумаги европейских компаний.

Интересно! На момент создания этого материала, акции Interactive Brokers стоят почти 123 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 51,6 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance.

Что известно об основателе Interactive Brokers

Компанию создал американский миллиардер Томас Петерффи, который так же имеет венгерское происхождение. После начала полномасштабной войны России против Украины он сделал важное заявление. Forbes оценивает его капитал в 38 миллиардов долларов.

В частности, бизнесмен заявил, что Западу не стоит подталкивать россиян в Китай. Мол, давить нужно только на лиц из окружения Владимира Путина. Тогда как издание указывало, что Томас Петерффи входит в близкое окружение действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который известен своей приверженностью к Кремлю.