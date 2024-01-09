Акции Nvidia снова рекордно поднялись: какова теперь их цена
Источник:Reuters
Презентация новых графических процессоров для ПК, активно использующих искусственный интеллект, всколыхнула акции Nvidia. Они начали резко расти.
Как выросли акции Nvidia
В результате представленной на презентации серии графических процессоров GeForce RTX 40 SUPER акции Nvidia стали больше на 6,4% и приобрели значение 552,53 доллара за штуку. Это рекордный показатель.
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За 2023 год ценные бумаги Nvidia выросли почти в 3 раза – на 234,36%. В начале прошлого года акцию этой компании можно было купить буквально за 156 долларов.
Новые процессоры – это не единственное нововведение. Компания Nvidia объявила о выпуске других технических средств и программного обеспечения на основе AI.Интересно, что сейчас рыночная стоимость производителя Nvidia – 1,3 триллиона долларов.
Какие еще акции выросли из-за ИИ
Благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта, некоторые компании смогли совершить технологический прорыв. А это, в свою очередь, стимулировало рост стоимости их акций.
Больше всего выросли в цене ценные бумаги таких компаний.
- Amazon;
- Tesla;
- Apple;
- Meta Platforms;
- Microsoft;
- Nvidia;
- Alphabet.
Их суммарная капитализация в 2023 году составила 12 триллионов долларов. При этом показатель роста равен 5,1 триллиона долларов.Заметьте! Больше всего выросли показатели Apple. Капитализация этой организации – 3 триллиона долларов. По состоянию на данный момент, это рекордный показатель.