Инфляция в Британии взлетела к новому 30-летнему максимуму: что стало катализатором

Инфляция продолжает оставаться одной из главных тем в мире. В частности, в Великобритании этот показатель достиг 30-летнего максимума.

В январе 2022 года инфляция в Великобритании достигла 5,5% в годовом расчете. Этот показатель несколько опередил прогнозы экспертов и остался на уровне 30-летнего максимума.

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Инфляция в Великобритании

На месячной основе потребительские цены сократились на 0,1%, что немного меньше, чем ожидали экономисты. Ожидали, что годовая инфляция останется на декабрьском уровне – 5,4%. Это максимум с марта 1992 года. Кроме того, центральный банк Великобритании впервые с 2004 года ввел последовательное повышение процентных ставок. Главная цель – попытка сдержать рост цен.

Что такое инфляция Это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Для стран с развитой экономикой инфляция должна держаться в пределах 2±1% годовых, а для развивающихся – 5±1% годовых.

Банк Англии ожидает, что инфляция достигнет своего пика в апреле на уровне 7,25%. В декабрьском отчете эксперты указывали "потолок" в 6%. Индекс потребительских цен, включающий стоимость жилья для владельцев (CPIH), за 12 месяцев до января 2022 года поднялся на 4,9% по сравнению с 4,8% в декабре, сообщает Управление национальной статистики. Главными катализаторами инфляции назвали:

энергетику,

горючее,

продукты,

а также автомобили со вторичного рынка.

Менеджер компании Quilter Investors Хинеш Патель заявил, что, вероятнее всего, на следующем заседании британского центробанка будет принято решение об очередном повышении процентной ставки. По его словам, главный вопрос состоит в том, на сколько базисных пунктов комитет по монетарной политике поднимет ставку – на 24 или 50. Пантель также добавил, что, несмотря на то, что некоторые проблемы с цепочками поставки решаются, а цены на определенные товары снижаются, однако риски роста инфляции остаются очевидными.

Инфляция в Великобритании / Фото Getty Images

Факторы воздействия

Патель отметил, что напряжение вокруг ситуацией с Украиной и Россией способствует тому, что цены на газ остаются на высоком уровне. Также растут затраты на энергоносители. Однако довольно мягкая зима и весна, как и потенциальная деэскалация в Восточной Европе, могут несколько снизить цены. Кроме того, на рынке труда тоже сложилась достаточно сложная ситуация, которая явилась результатом комбинации следующих факторов:

Brexit

пандемия коронавируса,

увольнение работников на раннем этапе.

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Домохозяйства в Великобритании страдают от этого кризиса, поскольку цены на энергоносители растут. Этот всплеск привел к тому, что государственный регулятор в сфере энергетики поднял верхний предел цены на энергоносители на 54% с апреля. В то же время затраты продолжают давить проблемы с предложением на рынке. Глава по работе с клиентами Abrdn Financial Planning сообщил, что домохозяйства должны быть готовы к дальнейшему росту цен, по меньшей мере, до второй половины 2022 года.