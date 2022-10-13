Инфляция – мощный вызов для США: как изменилась динамика цен за последний месяц

В четверг, 13 ноября, обнародовали новые данные по ситуации с инфляцией в США. В 2022 году рост цен – мощный вызов для американцев. Что изменилось за сентябрь – читайте дальше.

В сентябре 2022 года Индекс потребительских цен в США вырос 0,4%. Это больше, чем прогноз Dow Jones в 0,3%. В годовом расчете инфляция выросла на 8,2% к концу первого месяца осени, по данным Бюро статистики труда. Инфляция в США растет, несмотря на агрессивную монетарную политику Федерального резерва.

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Новые данные по инфляции в США

Пиковое значение было зафиксировано в июне этого года на уровне 9,1%, тогда как в предыдущем месяце этот показатель достиг отметки в 8,3%, по данным портала US inflation calculator. Несмотря на все, инфляция в США все еще колеблется на самых высоких уровнях с первой половины 1980 годов.

Американский миллиардер считает, что в экономике есть все условияПо его словам, во время пандемии американское правительство и Федеральный резерв создали пузырь из-за политики финансовых стимулов.

По данным Trading Economics, годовой уровень инфляции в США замедляется третий месяц и остановился на уровне 8,2% в сентябре 2022 года. Это самый низкий показатель за семь месяцев. Однако это выше рыночных прогнозов в 8,1%.

В то же время, базовый Индекс потребительских цен, в котором не учитывают краткосрочные неравномерные изменения. цен, за месяц вырос на 0,6%. В то время как ожидали, что рост составит 0,4%. Что касается базовой инфляции, то этот показатель вырос на 6,6% в годовом расчете. Это самый большой прирост за 12 месяцев с августа 1982 года.

Что такое инфляция – это период продолжительного роста общего уровня цен, иллюстрирующий снижение покупательной способности денежной единицы. Базовая инфляция – это долгосрочная тенденция измерения уровня цен, в рамках которой исключают временные конфигурации цен. В частности, продукты и энергоносители.

Новый отчет всколыхнул финансовые рынки. Фьючерсы на фондовом рынке упали, а доходность казначейских облигаций возросла, поскольку трейдеры учитывали вероятное более агрессивное повышение процентных ставок.

Федеральный резерв четко дал понять, что они выступают за ценовую стабильность, они выступают за снижение инфляционного давления,

– сказала главная экономистка США Института экономики Mastercard Мишель Мейер.

Она также добавила, что чем больше инфляция будет превосходить ожидания, тем больше это будет сигнализировать о повышении процентных ставок и охлаждении. экономики. Еще один удар пришелся на зарплату, которая обесценилась на 0,1% в месяц и на 3% в годовом расчете с поправкой на инфляцию.