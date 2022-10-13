Інфляція – потужний виклик для США: як змінилася динаміка цін за останній місяць

У четвер, 13 листопада, оприлюднили нові дані щодо ситуації з інфляцією у США. У 2022 році зростання цін – це потужний виклик для американців. Що змінилося за вересень – читайте далі.

У вересні 2022 року Індекс споживчих цін у США виріс на 0,4%. Це більше, ніж прогноз Dow Jones у 0,3%. У річному розрахунку інфляція виросла на 8,2% на кінець першого місяця осені, за даними Бюро статистики праці. Інфляція у США зростає попри агресивну монетарну політику Федерального резерву.

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Нові дані щодо інфляції у США

Пікове значення було зафіксоване у червні цього року на рівня 9,1%, тоді як у попередньому місяці цей показник досягнув позначки у 8,3%, за даними порталу US inflation calculator. Попри все інфляція у США все ще коливається на найвищих рівнях з першої половини 1980 років.

Американський мільярдер вважає, що в економіці є всі умовиЗа його словами, під час пандемії американський уряд та Федеральний резерв створили бульбашку через політику фінансових стимулів.

За даними Trading Economics, річний рівень інфляції в США сповільнюється третій місяць поспіль й зупинився на рівні 8,2% у вересні 2022 року. Це найнижчий показник за сім місяців. Проте це вище ринкових прогнозів у 8,1%.

Водночас базовий Індекс споживчих цін, в якому не враховують короткострокові нерівномірні зміни цін, за місяць виріс на 0,6%. Тоді як очікували, що зростання складе 0,4%. Щодо базової інфляції, то цей показник виріс на 6,6% у річному розрахунку. Це найбільший приріс за 12 місяців з серпня 1982 року.

Що таке інфляція – це період тривалого зростання загального рівня цін, що ілюструє зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Базова інфляція – це довгострокова тенденція вимірювання рівня цін, у рамках якої виключають тимчасові зміни цін. Зокрема, продукти та енергоносії.

Новий звіт сколихнув фінансові ринки. Ф’ючерси на фондовому ринку впали, а прибутковість казначейських облігацій зросла, оскільки трейдери враховували ймовірне більш агресивне підвищення процентних ставок.

Федеральний резерв чітко дав зрозуміти, що вони виступають за цінову стабільність, вони виступають за зниження інфляційного тиску,

– сказала головна економістка США Інституту економіки Mastercard Мішель Мейер.

Вона також додала, що чим більше інфляція буде перевершувати очікування, тим більше це буде сигналізувати про підвищення процентних ставок та охолодження економіки. Ще один удар припав на зарплатню, яка знецінилася на 0,1% за місяць та на 3% у річному розрахунку з поправкою на інфляцію.