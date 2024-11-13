В США снова растет инфляция

Согласно новому отчету, в октябре 2024 года инфляция в США – первой экономике мире – выросла до 2,6% годовых. Аналитики прогнозировали такой рост для этого показателя. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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В сентябре инфляция в США остановилась на уровне 2,4%. Это был самый низкий уровень для этого показателя с февраля 2021 года. Напомним, что именно в сентябре американский центральный банк впервые за 4 года начал снижать процентные ставки. В ноябре Федеральный резерв второй раз снизил процентную ставку. Соответствующее решение приняли на заседании, которое состоялось 6 – 7 ноября.

К теме! Экономическая политика Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, может привести к новому всплеску инфляции в стране. В частности, речь идет о его планах по введению тарифов на импортные товары.

В октябре зафиксировали первый рост инфляции за 7 месяцев. Тогда как в 2024 году пиковую инфляцию зафиксировали в марте – 3,5% годовых.