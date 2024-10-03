Инфляция ускорилась, гривна девальвирует: куда лучше вкладывать деньги в Украине

В III квартале 2024 года годовая инфляция в Украине ускорилась. И на это повлияло немало факторов. Среди них есть как статический эффект, так и дополнительные влияния, например повышение тарифов на свет и низкие урожаи. Кроме того, до конца года ускорение ставок сохранится.

Об этом, и не только, 24 Каналу рассказали Александр Печерицын, директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка, и Сергей Колодий, главный эксперт по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка.

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Почему инфляция в Украине ускорилась

Прежде всего стоит понимать, что инфляция – это длительный рост общего уровня цен, который отражает снижение покупательной способности денежной единицы.

Как рассказали специалисты Райффайзен Банка, в Украине имел место статистический эффект низкой базы сравнения из-за благоприятной ценовой динамики на некоторые продукты в предыдущем году. Это был период положительных сюрпризов, которые значительно замедляли показатели инфляции.

Уже в 2024 году это сыграло в другую сторону, ускоряя инфляцию, особенно в августе:

По оценке, ускорение инфляции с 3,3% до 7,5% год к году в летние месяцы было обеспечено на 2,7 процентных пункта эффектом базы сравнения.

А повышение тарифов на свет стало дополнительным фактором в июне – это добавило к инфляции еще 0,9 процентных пункта,



Динамика роста цен в Украине с 2020 года по 2024 год / Инфографика Райффайзен Банка

Также повлияли сравнительно низкие урожаи отдельных видов овощей и фруктов. Поэтому цены на яйца и овощи в августе выросли на 7,1% м/м и 5,2% м/м соответственно, а сезонное падение цен на фрукты (-7,4% м/м) частично компенсировало негативный эффект, но недостаточно.



Цены на яйца и овощи в августе выросли / Фото Shutterstock

Александр Печерицын Директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Высокая продовольственная инфляция не была единственным фактором ускорения, ведь месячная базовая инфляция, а это 0,7%, в августе превысила динамику роста общей инфляции. Это указывает также на влияние фундаментальных макроэкономических факторов, связанных с девальвацией гривны, проблемами с поставками электроэнергии и дефицитом рабочей силы.



Уровень базовой инфляции и учетной ставки, а также индекс потребительских цен с 2020 года по 2024 год / Инфографика Райффайзен Банка

Таким образом эти факторы способствовали росту производственных затрат. А это, свою очередь, увеличило индекс цен производителей в годовом измерении в последние месяцы выше уровня 30% годовых. Конечно, бизнес начал постепенно перекладывать эти расходы на конечных потребителей.

Сергей Колодий Главный эксперт по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Мы считаем, что в августе влияние проинфляционных факторов было наиболее ощутимым. Поэтому мы ожидаем, что ускорение годовой инфляции будет замедлено до конца года. С другой стороны, недавнее повышение акцизов на топливо, перенос высоких производственных затрат на конечных потребителей и потенциальное повышение налоговых ставок сохранят ускорение инфляции в ближайшие месяцы до 9,2% на конец 2024 года.

Чего ждать на валютном рынке

Эксперты объясняют, что ситуация на валютном рынке во многом будет зависеть от поступления внешнего финансирования. В случае, когда средств будет поступать достаточно, дисбаланс на рынке будет компенсироваться, ведь будет уменьшаться дефицит и стабилизироваться курс.

В то же время это еще и будет формировать достаточные золотовалютные резервы:

В начале полномасштабной войны резервы составляли всего 28 миллиардов долларов,

В июле 2022 года они упали до 22 миллиардов долларов,

В то же время на конец августа 2024 года резервы Нацбанка уже превысили отметку 42 миллиарда долларов, что является вторым лучшим результатом в истории Украины.



Какими золотовалютными резервами обладает Украина / Инфографика Райффайзен Банка

Сергей Колодий Главный эксперт по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Это означает, что у Нацбанка есть достаточно ресурсов для поддержки гривны и рынка, по крайней мере в среднесрочной перспективе. Однако при наличии значительного дефицита внешней торговли, исключительно поддержка стабильного обменного курса не является оптимальной для уменьшения внешних дисбалансов и стимулирования экспорта. Поэтому переход Нацбанка в октябре прошлого года от режима фиксированного курса к промежуточному режиму "управляемой гибкости", а в дальнейшем – к режиму плавающего валютного курса, поможет выровнять дисбалансы на рынке и уменьшить потенциальный дефицит валюты на нем.



У Нацбанка есть достаточно ресурсов для поддержки гривны и рынка / Фото 24 Канал

Интересно, что даже в мирное время гривна снижалась к доллару из-за хрупкости экономики, слабой диверсификации экспорта и более высоких темпов инфляции.

Например, Нацбанк пытается поддерживать среднесрочные темпы инфляции на уровне 5%, но США и Европейский союз имеют цель в 2%.

Именно поэтому из-за различий темпов инфляции гривна должна умеренно девальвировать, то есть снижаться, по крайней мере на 3% ежегодно. На практике средние темпы девальвации составили 5,7% с декабря 2014 года по декабрь 2021 года.

В то же время, по словам специалистов Райффайзен Банка, в нынешней ситуации темпы девальвации должны даже ускориться. Это прежде всего для того, чтобы улучшить экспортные возможности и снизить импорт. Однако здесь есть тонкая грань, ведь темпы не могут быть больше доходности по гривневым активам.

Александр Печерицын Директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Это и является основным фактором комбинированного подхода Нацбанка относительно стабилизации обменного курса, где регулятор через валютные интервенции ограничивает уровень девальвации. Ожидаем, что по итогам 2024 года темпы девальвации гривны к доллару не превысят 11%.

Эксперты соглашаются, что является оптимальным уровнем как для поддержания привлекательности инвестиций в гривневые активы, так и для обеспечения привлекательности украинских товаров на рынке.

Как украинцам лучше экономить

Банкиры Александр Печерицын и Сергей Колодий говорят, что традиционным средством сохранения сбережений украинцев является именно покупка валюты.

Заметьте! Основной валютой остается доллар США, но спрос на евро тоже растет. В то же время инфляция присутствует как в США, так и Евросоюзе.

Простым способом избежания инфляции доллара и евро является валютные депозиты , но ставки по ним сейчас низкие.

, но ставки по ним сейчас низкие. Относительно новым средством является покупка валютных ОВГЗ , что возможно сделать даже онлайн.

, что возможно сделать даже онлайн. Инвестиции в гривневые активы также генерируют доходы, перекрывающие инфляцию и девальвацию.



Уберечь свои сбережения от инфляции можно, в частности, благодаря валютным депозитам / Фото Shutterstock

Интересно! Три года назад, в сентябре 2021 года, доллар стоил 26,4 гривны, а среднегодовой темп роста курса составил 16,2%. Это ниже доходности трехлетних ОВГЗ – около 17%, что поддерживает их привлекательность для инвестирования.

На сегодня доходность по долгосрочным гривневым ОВГЗ превышает ожидаемую инфляцию и темпы девальвации гривны. Поэтому представители Райффайзен Банка считают, что это целесообразное средство сохранения сбережений.