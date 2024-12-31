Индийские женщины имеют больше золота, чем некоторые страны мира

Индийские женщины владеют примерно 24 000 тоннами золота, что составляет 11% мировых запасов этого металла, по данным TDG. Это больше, чем золотые резервы многих стран вместе взятых.

Сколько золота у индийских женщин

Это подчеркивает важность золота как культурного и экономического символа в Индии, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Daily Guardian.

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Согласно отчету Всемирного совета по золоту, большая часть этих запасов сосредоточена в виде украшений. Это свидетельствует о прочной связи индийских женщин с золотом, которое является неотъемлемой частью национальных традиций.

Интересно! Золото имеет особое значение во время празднований, в частности свадеб, где оно играет ключевую роль как символ богатства и благополучия.

От изысканных украшений до подарков в виде золотых слитков – эта традиция передается из поколения в поколение, укрепляя статус Индии как мирового лидера по объемам золота в домохозяйствах.

Запасы золота индийских женщин превышают совокупные резервы ведущих стран мира:

Соединенные Штаты имеют 8 000 тонн;

Германия – 3 300 тонн;

Италия – 2 450 тонн;

Франция – 2 400 тонн.

Все эти показатели вместе взятые уступают тому, что хранится в руках индийских женщин.

Сколько золота имеют жители Индии

По данным Oxford Gold Group, индийские домохозяйства владеют 11% мировых запасов золота, что превышает резервы таких стран, как США, Швейцария, Германия, а также Международного валютного фонда (МВФ).

Обратите внимание! Наибольшая доля золота сосредоточена среди женщин в южных регионах Индии, где находится 40% общенациональных запасов. Только на штат Тамилнад приходится 28% от этого объема.

Золото имеет ключевое значение для индийской экономики, обеспечивая 40% валового внутреннего продукта страны. Согласно индийскому налоговому законодательству, замужние женщины могут владеть до 500 граммов золота, незамужние – до 250 граммов, а мужчины ограничены 100 граммами.

Интересно! Такое распределение подчеркивает значительную культурную ценность золота для женщин в Индии, где оно служит символом богатства и финансовой стабильности на будущее.