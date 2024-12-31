Скільки золота в індійських жінок

Це підкреслює важливість золота як культурного та економічного символу в Індії, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Daily Guardian.

Читайте також Індія знайшла заміну російській нафті: чому виникла така потреба

Згідно зі звітом Всесвітньої ради із золота, більша частина цих запасів зосереджена у вигляді прикрас. Це свідчить про міцний зв’язок індійських жінок із золотом, яке є невіддільною частиною національних традицій.

Цікаво! Золото має особливе значення під час святкувань, зокрема весіль, де воно відіграє ключову роль як символ багатства та благополуччя.

Від вишуканих прикрас до подарунків у вигляді золотих злитків – ця традиція передається з покоління в покоління, зміцнюючи статус Індії як світового лідера за обсягами золота в домогосподарствах.

Запаси золота індійських жінок перевищують сукупні резерви провідних країн світу:

Сполучені Штати мають 8 000 тонн;

Німеччина – 3 300 тонн;

Італія – 2 450 тонн;

Франція – 2 400 тонн.

Усі ці показники разом узяті поступаються тому, що зберігається в руках індійських жінок.

Скільки золота мають жителі Індії

За даними Oxford Gold Group, індійські домогосподарства володіють 11% світових запасів золота, що перевищує резерви таких країн, як США, Швейцарія, Німеччина, а також Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Зауважте! Найбільша частка золота зосереджена серед жінок у південних регіонах Індії, де знаходиться 40% загальнонаціональних запасів. Лише на штат Тамілнад припадає 28% від цього обсягу.

Золото має ключове значення для індійської економіки, забезпечуючи 40% валового внутрішнього продукту країни. Відповідно до індійського податкового законодавства, заміжні жінки можуть володіти до 500 грамів золота, незаміжні – до 250 грамів, а чоловіки обмежені 100 грамами.

Цікаво! Такий розподіл підкреслює значну культурну цінність золота для жінок в Індії, де воно слугує символом багатства й фінансової стабільності на майбутнє.