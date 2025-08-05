Индийская рупия оказалась под давлением после новых угроз Дональда Трампа ввести более высокие пошлины на товары из Индии. Участники рынка опасаются дальнейшего падения валюты и ускоренного оттока иностранного капитала.

Индийская рупия может опуститься ниже отметки 88 за доллар США, установив исторический минимум. Это произошло на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести более высокие пошлины на индийские товары, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как отмечается, рупия может открыться в диапазоне 88-88,04 за доллар, снизившись с уровня 87,6, зафиксированного в понедельник, 4 августа. Предыдущий рекордный минимум рупии – 87,95 – был достигнут в феврале.

Почему рупия может обвалиться?

Недавно Трамп снова пригрозил значительно повысить пошлины на индийскую продукцию, сославшись на закупки и перепродажу российской нефти со стороны Индии. В ответ МИД Индии заявил, что страна примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.

Останутся ли эти заявления лишь частью переговорной тактики в адрес Индии – в том числе с целью повлиять на ход российско-украинской войны – пока не ясно,

– говорится в аналитической записке банка MUFG.

На прошлой неделе Трамп уже ввел 25-процентные пошлины на индийский импорт – выше, чем ожидалось. Американские чиновники продолжают указывать на многочисленные препятствия, мешающие заключению торгового соглашения между двумя странами.

Даже до новых заявлений Трампа сессия обещала быть непростой для рупии, а последние угрозы только усилили давление,

– значил старший трейдер одного из частных банков.

По его словам, он полностью ожидает вмешательства Резервного банка Индии, поскольку тот вряд ли допустит неконтролируемое падение курса на фоне усиления риторики со стороны США. Он также предупредил, что рост напряженности в торговых отношениях с Вашингтоном может ускорить отток иностранного капитала с индийского фондового рынка.