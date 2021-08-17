Экономическое чудо на 5 триллионов: ведущий экономист США рассказал, реально ли это в Индии

До пандемии коронавируса Индия планировала к 2025 году стать экономикой с 5 триллионами долларов. Однако, похоже, что последние почти два года несколько скорректировали планы государства, и не в лучшую сторону. Как теперь будет развиваться Индия – читайте дальше.

Профессор Массачусетского университета и один из передовых экономистов США Вамс Вакулабхаранам считает что вряд ли Индии удастся достичь этой цели. Кроме того, он добавил, что вполне вероятно с пандемии индийская экономика выйдет с худшими показателями по сравнению с 2019 годом.

Примечательно Ориентир для инвесторов и рынков: как получить доход от коррекции индекса Nasdaq

Падение экономики Индии

Вакулабхаранам назвал пандемию коронавируса одной из главных причин замедления темпов роста мировой экономики. Однако, он отметил, что Индия переживает гораздо больший спад, чем другие развивающиеся страны.

Сейчас ВВП Индии составляет менее 3 триллиона долларов США. Если через четыре года он должен взлететь до 5 триллионов долларов, то экономика должна расти в среднем более чем на 13% в год,

– заметил профессор.

Вакулабхаранам считает, что даже если экономика Индии будет развиваться в соответствии с прогнозами Международного валютного фонда (МВФ) и Резервного банка Индии (РБИ), ей не удастся превзойти показатели 2019 года.

Как будет развиваться экономика Индии

МВФ и индийский центробанк недавно пересмотрели свои прогнозы по темпам роста экономики страны и изменили их в сторону снижения. Как сообщает издание The Hindu, Международный валютный фонд ожидал, что в течение 2021 – 2022 финансового года рост ВВП Индии будет равен 12,5%, однако после начала второй волны коронавируса фонд снизил эту цифру до 9,5%. На 2022 – 2023 годы МВФ прогнозирует рост ВВП на уровне 8,5%, что больше в сравнении с предыдущей оценкой ( 6,5%).

Индия не сможет стать экономикой с 5 триллионами до 2025 года / Фото Unsplash

Новые приоритеты

Профессор Вамс Вакулабхаранам добавил, что после масштабного кризиса власти Индии стоит сконцентрировать свое внимание на наиболее незащищенных слоях населения в экономическом плане. По его словам, сейчас речь идет о следующих нужды для них:

прожиточный минимум,

доступная медицинская помощь.

Интересно Новый миллиардер Азии: как врачу из Сингапура удалось заработать благодаря COVID-19

Эксперт также прокомментировал ситуацию с инфляцией, которая волнует весь мир. Вакулабхаранам считает, что высокие темпы роста цен пока не представляют серьезной угрозы для экономики. Особенно, если это касается краткосрочной перспективы. Профессор заметил, если инфляция вызвана уменьшением предложения и снижением загрузки производственных мощностей, то рост спроса должно стать главной заботой для правительства. Поэтому, он подчеркнул, что власть должна защитить малоимущие хозяйства от инфляции и гарантировать им доступ к базовым потребностям и товаров первой необходимости.