Россия может потерять одного из главных партнеров в Азии: все из-за США

Банки в Индии беспокоятся из-за санкционной политики США, поскольку они сотрудничают с россиянами. Это важно, поскольку Индия стремится усиливать сотрудничество с США.

Индия остерегается вторичных санкций США

Банки в Индии остерегаются содействовать торговле с российскими компаниями. Кредиторы боятся попасть в санкционные списки. Об этом рассказал посол России в Индии Денис Алипов, пишет издание Bloomberg.

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По его словам, индийские банки, которые также сотрудничают с США, опасаются вторичных санкций со стороны Вашингтона. Дипломат также считает, что государства-члены БРИКС, как и подавляющее большинство стран мира должны иметь равное право голоса по вопросам, касающихся глобальной экономики.

Добавим, что на саммите в Казани Владимиру Путину представили символическую купюру БРИКС, которая должна была бы стать конкурентом для доллара США. Однако ключевые члены блока не поддержали инициативу создания альтернативной системы международных платежей.

Напомним, что в Сбербанке, который является крупнейшим банком России, заявили, что у них нет проблем с транзакциями в Индии. Мол, банк нет никаких ограничений в стране, а также наращивает свое присутствие в стране.

Важно! Речь идет о санкциях США и других стран Запада, которые ввели санкционные ограничения против России в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Известно, что Индия не придерживается односторонних мер. В то же время некоторым индийским компаниям могут запретить вести бизнес в Штатах за нарушение санкций.

В то же время премьер-министр Нарендра Моди делает все, чтобы сбалансировать отношения между Россией и США. Дело в том, что Индия является одним из лидеров по объему импорта российской нефти, а также наращивает торговлю с Москвой. В частности, в финансовом году, который закончился в марте 2024 года, объемы торговли между Россией и Индией оценили в 65,70 миллиардов долларов. Этот показатель достиг максимального уровня.

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