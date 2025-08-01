Санкции работают: в Индии "застряли" танкеры с российской нефтью в Индии
- Четыре танкера с российской нефтью, включая Achilles и Elyte, застряли у побережья Индии из-за санкций ЕС и Великобритании.
- Индия получает более трети своей импортируемой нефти из России, что вызывает международное давление и возможность введения дополнительных санкций.
По меньшей мере четыре танкера с российской сырой нефтью находятся у западного побережья Индии в ожидании разгрузки. Закупки Индией этой нефти оказались в центре внимания на фоне усиленного давления со стороны США и Европейского союза.
Что за танкеры?
Судна Achilles и Elyte сейчас стоят на якоре возле порта Джамнагар и отстают от графика прибытия в порт Сикка, которое ожидалось 30-31 июля. В конце июня они были загружены в портах Приморск и Усть-Луга - основных пунктах отправки российской нефти сорта Urals, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Оба танкеры находятся под санкциями ЕС и Великобритании.
Что происходит с экспортом российской нефти?
Более трети всей импортируемой нефти Индия получает из России, и после объявления нового пакета санкций ЕС в середине июля эти поставки оказались под пристальным вниманием СМИ.
На этой неделе администрация Дональда Трампа назвала закупки российской нефти основанием для возможного введения высоких импортных пошлин в отношении Индии.
Интересно! Achilles и Elyte – танкеры класса Aframax, каждый из которых способен перевозить около 700 тысяч баррелей нефти. Порт Сикка обслуживает предприятия Reliance Industries и Bharat Petroleum Corp.
Также прозвучали угрозы о введении дополнительных, пока не конкретизированных, санкций за дальнейший импорт российской нефти.
В ответ власти Индии обратились к нефтеперерабатывающим компаниям с просьбой разработать альтернативные планы по закупке сырья из других стран.
Важно! Согласно данным систем отслеживания судов, еще два танкера с российской нефтью – Destan и Horae – также находятся у побережья Индии.
Destan, который также находится под санкциями ЕС и Великобритании, стоит на якоре в порту Сикка с предполагаемой датой прибытия 24–25 июля. Horae, в порт Вадинар и не находится под санкциями ЕС, Великобритании или США.