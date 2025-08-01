По меньшей мере четыре танкера с российской сырой нефтью находятся у западного побережья Индии в ожидании разгрузки. Закупки Индией этой нефти оказались в центре внимания на фоне усиленного давления со стороны США и Европейского союза.

Что за танкеры?

Судна Achilles и Elyte сейчас стоят на якоре возле порта Джамнагар и отстают от графика прибытия в порт Сикка, которое ожидалось 30-31 июля. В конце июня они были загружены в портах Приморск и Усть-Луга - основных пунктах отправки российской нефти сорта Urals, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Оба танкеры находятся под санкциями ЕС и Великобритании.

Что происходит с экспортом российской нефти?

Более трети всей импортируемой нефти Индия получает из России, и после объявления нового пакета санкций ЕС в середине июля эти поставки оказались под пристальным вниманием СМИ.

На этой неделе администрация Дональда Трампа назвала закупки российской нефти основанием для возможного введения высоких импортных пошлин в отношении Индии.

Интересно! Achilles и Elyte – танкеры класса Aframax, каждый из которых способен перевозить около 700 тысяч баррелей нефти. Порт Сикка обслуживает предприятия Reliance Industries и Bharat Petroleum Corp.

Также прозвучали угрозы о введении дополнительных, пока не конкретизированных, санкций за дальнейший импорт российской нефти.

В ответ власти Индии обратились к нефтеперерабатывающим компаниям с просьбой разработать альтернативные планы по закупке сырья из других стран.

Важно! Согласно данным систем отслеживания судов, еще два танкера с российской нефтью – Destan и Horae – также находятся у побережья Индии.

Destan, который также находится под санкциями ЕС и Великобритании, стоит на якоре в порту Сикка с предполагаемой датой прибытия 24–25 июля. Horae, в порт Вадинар и не находится под санкциями ЕС, Великобритании или США.