Крупнейший импортер российской нефти может сотрудничать с США
Индия может увеличить закупки американской нефти и газа после заявления президента США Дональда Трампа о максимальном увеличении добычи нефти и газа в США.
Будут ли сотрудничать Индия и США больше при правлении Трампа
Как заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters, существует вероятность увеличения закупок энергоносителей между Индией и США.
Читайте также Нефть в США упала в цене: все из-за планов Трампа после инаугурации
Кроме того, Пури заявил, что на рынке нет недостатка в нефти.
Мы приветствуем поступление на рынок большего количества энергоносителей из США,
– добавил министр нефти.
Напоминаем! Индия является крупнейшим покупателем российской морской нефти со скидкой после того, как Евросоюз отказался от ее закупок и ввел санкции. Однако санкции США ограничили поставки нефти из России в Индию, а потому покупатели вынуждены возвращаться к традиционным источникам на Ближнем Востоке.
Что побуждает к увеличению закупок
Дело в том, что в день инаугурации, 20 января, Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики. Президент США пообещал пополнить стратегические резервы и экспортировать американскую энергию по всему миру.
Он добавил, что энергетические активы США являются "жидким золотом", которое поможет Штатам снова стать богатой страной.
- Нефтеперерабатывающие заводы в Индии, которая импортирует более 80% своей нефти, сильно пострадали от резкого роста мировых цен на нефть и транспортных ставок.
- Вашингтон недавно ввел новые масштабные санкции, направленные против российских страховщиков, танкеров и производителей нефти.