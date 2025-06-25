Один из важнейших фондовых индексов в мире на грани исторического рекорда

Индекс S&P 500 находится на грани исторического максимума. Это побуждает фьючерсы на акции расти.

Что происходит на фондовых биржах

В четверг, 26 июня, фьючерсы S&P 500 прибавили 0,21%, а Nasdaq 100 – 0,31%. Контракты, привязаны к индексу Dow Jones Industrial Average, выросли на 72 пункта, или на 0,17%, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Как отмечается, на этой неделе все три индекса сохраняют положительную динамику, при этом S&P 500 остается менее чем в 1% от февральского рекорда.

Что такое S&P 500 S&P 500 – это фондовый индекс, который включает акции 500 крупнейших американских компаний, торгующихся на биржах США. Фактически в нем 503 акции, потому что некоторые компании выпускают несколько видов акций. Индекс ведет компания Standard & Poor's с 1957 года, но для сравнения цен используется база 1941-1943 годов (тогда его условное значение было 10 пунктов).



S&P 500 показывает, как растут или падают в цене акции крупнейших 500 компаний США (например, Apple, Microsoft, Amazon), и является одним из главных индикаторов американской экономики.

Не все верят в успех S&P 500

Несмотря на недавние успехи индекса, на Уолл-стрит растет скепсис по поводу устойчивости недавнего рыночного импульса. Аналитики напоминают о напряженности в отношениях между Израилем и Ираном, а также тарифной политике Трампа.

Ряд макроэкономических факторов, на которые я обращаю внимание, указывает на то, что такой рост не может продолжаться долго,

– заявил резидент Sri-Kumar Global Strategies Комал Шри-Кумар.

Инвесторы также ожидают публикацию индекса потребительских расходов в США за май. Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник заявил, что индикатор инфляции, вероятно, вырастет до 2,3%. Это выше апрельского значения - 2,1%.