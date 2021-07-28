10 самых недооцененных валют мира: на каком месте оказалась украинская гривна
Источник:The Economist
Авторитетное издание The Economist обновило данные знаменитого индекса Биг-Мака и назвало самые слабые валюты мира. Какие выглядит этот рейтинг – читайте дальше.
Индекс Биг-Мака был создан в 1986 году, как легкий ориентир для определения "реальной" стоимости национальной валюты, со временем он стал мировым стандартом. Этот инструмент основан на теории паритета покупательной способности.
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10 самых недооцененных валют мира
Индия
Индийская рупия оказалась на 10 месте этого рейтинга. В Индии Биг-Мак стоит 190 рупий, тогда как в США его стоимость составляет 5,65 доллара. Согласно этому индексу обменный курс должен быть на уровне 33,63 рупии за доллар. Разница между этим и фактическим обменным курсом свидетельствует о том, что индийская рупия недооценена на 54,9%.
Румыния
9 место занимает румынский лей. Цена Биг-Мака в Румынии составляет 10,60 лея. Специалисты считают, что курс покупательной способности должен быть 1,88 лея за доллар. Разница между этим и фактическим обменным курсом говорит о том, что румынский лей недооценен на 55,2%.
Украина
Восьмой стала Украина, где Биг-Мак стоит 65 гривен против 5,65 доллара в США. Таким образом, доллар должен стоить 11,50 гривны. Разница между этим и фактическим обменным курсом свидетельствует о том, что украинская гривна недооценена на 57,7%.
Малайзия
На седьмой месте оказался малайзийский ринггит. В Малайзии Биг-Мак стоит 9,99 ринггита. Экономисты считают, что в этой стране доллар должен стоить 1,77 ринггита. Разница между этим и фактическим курсом означает, что местная валюта недооценена на 58,1%.
Индонезия
Следующей стала индонезийская рупия, которая недооценена на 58,5%. В Индонезии Биг-Мак стоит 34 тысячи рупий. Согласно индексу, обменный курс должен остановиться на уровне 6 017,70 рупии за доллар.
Турция
Турецкая лира занимает 5 место этого рейтинга. Британские экономисты считают, что доллар в Турции должен стоить 3,54 лиры, поскольку цена Биг-Мак составляет 19,99 лиры. Это свидетельствует о том, что нацвалюта Турции недооценена на 58,7%.
Эксперты The Economist назвали самые слабые валюты мира / Фото Unsplash
Азербайджан
Биг-Мак в Азербайджане нужно заплатить 3,95 маната. Согласно Big Mac Index, обменный курс в стране должен быть равен 0,70 маната за доллар. Разница между этим и фактическим обменным курсом означает, что азербайджанская нацвалюта недооценена на 58,9%.
Южная Африка
Жители Южной Африки платят Биг-Мак 33,50 ранда. Это означает, что, курс по покупательной способности должен быть на уровне 5,93 ранда за доллар. Разница между этим и фактическим курсом свидетельствует о том, что южноафриканский ранд недооценен на 59,6%.
Россия
Россиянам Биг-Мак обойдется в 169 рублей. Поэтому обменный курс должен быть на уровне 29,91 рубля за доллар. Разница между этим и фактическим курсом валют означает, что нацвалюта РФ недооценена на 59,9%.
Ливан
В Ливане Биг-Мак стоит 37 тысяч фунтов стерлингов. Это означает, что курс должен быть на уровне 6 548,67 фунта стерлингов за доллар. Разница между этим и фактическим обменным курсом свидетельствует о том, что ливанский фунт недооценен на 70,2%.Трейдинг – современный способ зарабатывать онлайн. Узнайте, сколько вы можете зарабатывать и с чего начать, заказав бесплатную консультацию у экспертов Forex Club.