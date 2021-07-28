Индекс Биг-Мака был создан в 1986 году, как легкий ориентир для определения "реальной" стоимости национальной валюты, со временем он стал мировым стандартом. Этот инструмент основан на теории паритета покупательной способности.

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10 самых недооцененных валют мира

Индия

Индийская рупия оказалась на 10 месте этого рейтинга. В Индии Биг-Мак стоит 190 рупий , тогда как в США его стоимость составляет 5,65 доллара . Согласно этому индексу обменный курс должен быть на уровне 33,63 рупии за доллар. Разница между этим и фактическим обменным курсом свидетельствует о том, что индийская рупия недооценена на 54,9% .

Румыния

9 место занимает румынский лей. Цена Биг-Мака в Румынии составляет 10,60 лея . Специалисты считают, что курс покупательной способности должен быть 1,88 лея за доллар. Разница между этим и фактическим обменным курсом говорит о том, что румынский лей недооценен на 55,2%.

Украина

Восьмой стала Украина, где Биг-Мак стоит 65 гривен против 5,65 доллара в США. Таким образом, доллар должен стоить 11,50 гривны . Разница между этим и фактическим обменным курсом свидетельствует о том, что украинская гривна недооценена на 57,7% .

Малайзия

На седьмой месте оказался малайзийский ринггит. В Малайзии Биг-Мак стоит 9,99 ринггита . Экономисты считают, что в этой стране доллар должен стоить 1,77 ринггита . Разница между этим и фактическим курсом о значает, что местная валюта недооценена на 58,1%.

Индонезия

Следующей стала индонезийская рупия, которая недооценена на 58,5% . В Индонезии Биг-Мак стоит 34 тысячи рупий. Согласно индексу, обменный курс должен остановиться на уровне 6 017,70 рупии за доллар .

Турция

Турецкая лира занимает 5 место этого рейтинга. Британские экономисты считают, что доллар в Турции должен стоить 3,54 лиры , поскольку цена Биг-Мак составляет 19,99 лиры . Это свидетельствует о том, что нацвалюта Турции недооценена на 58,7%.

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Азербайджан

Биг-Мак в Азербайджане нужно заплатить 3,95 маната . Согласно Big Mac Index, обменный курс в стране должен быть равен 0,70 маната за доллар. Разница между этим и фактическим обменным курсом означает, что азербайджанская нацвалюта недооценена на 58,9% .

Южная Африка

Жители Южной Африки платят Биг-Мак 33,50 ранда . Это означает, что, курс по покупательной способности должен быть на уровне 5,93 ранда за доллар. Разница между этим и фактическим курсом свидетельствует о том, что южноафриканский ранд недооценен на 59,6%.

Россия

Россиянам Биг-Мак обойдется в 169 рублей. Поэтому обменный курс должен быть на уровне 29,91 рубля за доллар. Разница между этим и фактическим курсом валют означает, что нацвалюта РФ недооценена на 59,9%.

Ливан

В Ливане Биг-Мак стоит 37 тысяч фунтов стерлингов. Это означает, что курс должен быть на уровне 6 548,67 фунта стерлингов за доллар. Разница между этим и фактическим обменным курсом свидетельствует о том, что ливанский фунт недооценен на 70,2% .