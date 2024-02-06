Осложнение импорта российской нефти: чего хочет "Большая семерка"

Россия получает значительную прибыль с продажи нефтепродуктов. Несмотря на санкции, Кремль находит новые пути реализации российского сырья.

Что будет с российской нефтью

Страны G7 совместно с Японией планируют новые переговоры. 20 февраля эти государства должны ужесточить правила соблюдения потолка цен для импорта нефти из России.

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Сейчас ограничения также действуют, однако, они слабее. В частности, страховые компании и перевозчики должны получать общий документ, подтверждающий ценовой потолок на весь период транспортировки или страхования.

Если новое решение будет принято, правила изменятся. Тогда перевозчикам придется получать специальный документ на каждый груз.

Ужесточение правил должно быть принято не только представителями стран G7, а и членами Евросоюза и чиновниками Австралии. Свое слово скажет и правительство Японии.

Какие санкции были введены на российскую нефть

Ранее страны G7, ЕС и Австралия установили ценовой потолок на российскую нефть. Сырье из России, которое перевозят морскими путями, должно стоить не более 60 долларов за баррель.

С 5 февраля 2023 года ограничения ввели не только на нефть, а и на российские нефтепродукты. Стоит отметить, что их стоимость определяется отдельно, в зависимости от категории.

К чему привели санкции

Из-за санкций Запада российская нефть и нефтепродукты в 2023 году преимущественно экспортировались в Китай. Выросли и перевозки в Индии, за два года полномасштабного вторжения на 40%.

При этом, экспорт в Европу снизился почти в 10 раз – до 5%. США ввели санкции против трейдеров и судоходных компаний, которые перевозили российское сырье, это привело к усложнению логистики для россиян.